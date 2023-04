L’offerta vincolante di Cherry Bank per Banca Popolare Valconca

Si comunica che il 31 marzo 2023 i Commissari Straordinari di Banca Popolare Valconca Spa in A.S., nell’ambito dell’iter di selezione di un partner industriale, hanno concesso un periodo di esclusiva negoziale a Cherry Bank Spa, nella foto il Ceo Giovanni Bossi, a seguito della presentazione da parte di quest’ultima di un’offerta vincolante per una operazione di aggregazione societaria con BPV.

Durante il periodo di esclusiva saranno messi a punto dalle parti, con il supporto dei rispettivi advisor, i termini e le condizioni del progetto di integrazione societaria che verrà poi sottoposto alle Autorità competenti per le necessarie autorizzazioni e da ultimo all’assemblea straordinaria dei soci, con l’obiettivo di pervenire al completamento del processo di aggregazione indicativamente entro la fine del corrente anno.