Aeroporto di Palermo, aumentano i passeggeri

A marzo cresce il numero dei passeggeri in volo da e per l’aeroporto Falcone-Borsellino. Il dato medio di passeggeri, spiega una nota della Gesap, per volo è di 145. Il totale di marzo è di 490.448 viaggiatori: +5,78% rispetto a marzo 2022 (463.634) e +6,37% rispetto a marzo 2019. Scendono invece del 9,14% i voli: 3.379 contro 3.719 di marzo 2022. Nel primo trimestre (gennaio-marzo), il totale dei passeggeri transitati dallo scalo aereo palermitano è di 1.303.983 (+16,61%) sul 2022 (1.118.283) e +5,38% sul 2019 (1.237.403). I voli hanno avuto una flessione del 7,8% (9.277 contro 10..064 dei primi tre mesi del 2022). Le proiezioni di aprile indicano che il numero dei passeggeri crescerà di almeno il 5% sul 2022 e +13% sul 2019.

Al tempo stesso Gesap fornisce una stima di crescita dei passeggeri a fine anno del +7% (7.610.000 contro i 7.102.000 del 2022) rispetto allo scorso anno; nuovi collegamenti nazionali e internazionali, maggior frequenze di voli.

“La stagione estiva – prosegue la nota – si preannuncia molto interessante, considerato che la disponibilità dei posti programmati segna un incremento di capacità del 9%: 6.787.600, mentre nel 2022 sono stati 6.229.285. Sarà un’estate intensa e piacevole, considerato che i collegamenti sono 99 tra voli di linea e charter. Assisteremo anche a un aumento di voli in arrivo e in partenza dalle due piste del Falcone Borsellino”.