Enel X e Colacem collaborano per la transizione energetica

Enel X (nella foto, l’a. d. Francesco Venturini) e Colacem, una delle più importanti aziende del Paese nella produzione e distribuzione di cemento, hanno avviato una partnership dedicata allo sviluppo di progetti di efficientamento energetico, che porterà alla realizzazione di un impianto ORC (Organic Rankine Cycle) presso lo stabilimento Colacem di Sesto Campano (Isernia). L’innovativa tecnologia ORC cattura l’energia termica generata dal forno, che altrimenti andrebbe persa, permettendo di produrre energia elettrica senza emettere in atmosfera CO2. Questa soluzione consente anche di ridurre i costi energetici dello stabilimento.

Enel X insieme a Cogenio, piattaforma di servizi per l’efficienza energetica, si occuperà di sviluppare e gestire l’impianto garantendone le performance per l’intera durata del contratto. Grazie alla formula EPC o Servizio Energia, l’investimento per la realizzazione sarà cofinanziato da Colacem e sostenuto dalla società ESCo partner, che si occuperà interamente della conduzione dell’impianto.

“La produzione del cemento è un’attività fortemente energivora”. Sottolinea Nando Tinti Coordinatore Area Ingegneria di Colacem S.p.A. “È chiaro, quindi, quanto possa essere elevato il nostro impegno per efficientare ogni singola fase del processo nei vari stabilimenti. Il risparmio energetico è la miglior energia alternativa e il progetto che stiamo realizzando con Enel X va in questa direzione.”

“Siamo estremamente soddisfatti di contribuire con la nostra tecnologia a supportare il processo di efficientamento industriale di un partner strategico come Colacem. L’impegno di Enel X a supporto della transizione energetica è sempre massimo a beneficio dell’ambiente, dei territori e della collettività”, afferma Fulvio Passalacqua, Senior Key Account Manager E-Industry di Enel X.

L’impianto avrà una potenza di oltre 2 MWe e a regime produrrà energia elettrica per circa 14 GWh l’anno, evitando l’immissione in atmosfera di 5.700 tonnellate di CO2. Grazie a questo progetto, Enel X conferma la sua leadership nei progetti di efficientamento dei processi industriali delle grandi industrie energivore che possono contare su soluzioni innovative che accrescono il livello di sostenibilità del business. Questo progetto è il primo passo per una futura e più ampia collaborazione tra Colacem ed Enel X, in quanto sono in fase di valutazione ulteriori iniziative di efficientamento energetico e generazione distribuita anche su altri stabilimenti del gruppo Colacem in Italia.