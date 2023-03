Gruppo Saviola, 200 mln da un pool di primarie banche con garanzia Sace per investimenti green

Gruppo Saviola – azienda leader nella produzione di pannelli ecologici, con utilizzo di materia prima 100% post consumo – prosegue nella propria strategia imprenditoriale in ottica di sostenibilità e sviluppo, ottenendo il supporto di SACE e di un pool di primarie banche.

Si tratta di un’operazione di finanza strutturata per 200 milioni di euro, assistita da una Garanzia Green rilasciata da SACE a copertura dell’80% del finanziamento. BNL BNP Paribas è Global Coordinator; la Banca, con il team di Structured Finance e attraverso la Direzione Territoriale Corporate Banking Nord Ovest, ha agito anche come Bookrunner – insieme con l’Area Corporate Business Key Clients Centro Nord di UniCredit – come Sace Agent, Banca Agente e Mandated Lead Arranger. Sono MLA Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Deutsche Bank, Gruppo Montepaschi, UniCredit.

Il finanziamento sosterrà gli investimenti del Gruppo nel campo dell’efficientamento energetico e impatto ambientale, a beneficio dei territori e dell’ambiente in cui l’azienda opera.

«Si tratta di una collaborazione che conferma la volontà del nostro Gruppo di proseguire nella crescita e sviluppo, come da nostra tradizione in modo sostenibile ponendo l’economia circolare alla base della nostra produzione. Prodotti che vivono di qualità e design al passo con le tendenze del momento. Crediamo che fare impresa significhi avere obiettivi di sostenibilità economica, ma anche nel rispetto del territorio e delle persone che lo vivono” ha commentato il Presidente del Gruppo Alessandro Saviola.

“Questa operazione al fianco del Gruppo Saviola – un’eccellenza Made in Italy che fa da sempre della sostenibilità un marchio di fabbrica – è la prima dall’avvio del programma Garanzia Green a perseguire contemporaneamente tre degli obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia europea: mitigazione del cambiamento climatico, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Aggiunge, quindi, un tassello strategico e fondamentale al nostro impegno a sostegno di progetti in grado di creare benessere a lungo termine per la comunità, in linea con la nostra nuova mission aziendale e con il nostro Piano Industriale INSIEME 2025”, ha sottolineato Bernardo Attolico Chief Business Officer di SACE.

Saviola è il più importante trasformatore di rifiuti di legno del mondo con una capacità di riciclo di 1,5 milioni di tonnellate di legno post-consumo all’anno. Il modello di produzione si fonda sul recupero e sul riutilizzo di una materia prima secondaria che può rinascere con una logica di processo economicamente ed ecologicamente sostenibile.

Legale dell’operazione per le banche è stato BonelliErede, con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin, il managing associate Federico Cocito e l’associate Nicoletta Di Bari; per il Gruppo Saviola, Andrea Taurozzi- Studio Molinari Agostinelli.

Il progetto supportato, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, economia circolare e prevenzione e riduzione dell’inquinamento, rientra negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. In questo ambito, SACE è in prima linea a sostegno della transizione ecologica italiana. La società, infatti, può rilasciare garanzie green a supporto di progetti sul territorio nazionale in grado di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.