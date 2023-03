Federazione Gomma Plastica sceglie Eprcomunicazione per l’attività di ufficio stampa

Federazione Gomma Plastica, una delle più importanti realtà di Confindustria, ha scelto Eprcomunicazione per l’attività di media relations e ufficio stampa.

Federazione Gomma Plastica nasce nel 2005 dall’unione tra Assogomma e Unionplast e rappresenta le Industrie della Gomma, dei Cavi Elettrici e le Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche e Affini. Alle 475 aziende associate e agli oltre 46.044 addetti, la Federazione offre politiche di crescita e sviluppo, formazione, consulenza, opportunità di interesse comune dei comparti come la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il supporto per tutte le tematiche legate alle Relazioni Industriali e al Welfare.

Proprio il nuovo contratto di lavoro collettivo, concluso recentemente in tempi rapidi e approvato dal 96% dei lavoratori della categoria, ha introdotto rilevanti novità sul welfare sanitario e nel rafforzamento delle relazioni industriali.

Eprcomunicazione, agenzia associata a UNA, consolida così la sua esperienza nell’affiancamento professionale delle grandi organizzazioni di rappresentanza del sistema Italia.

“Dopo la recente quotazione in Borsa – commenta Camillo Ricci, nella foto, Ceo di Eprcomunicazione – continua la nostra crescita sia sul versante delle relazioni pubbliche sia su quello digital, dove la nostra consociata Justbit rafforza di giorno in giorno la sua presenza e il suo portafoglio clienti. Il mercato sta evidentemente premiando il nostro innovativo modello di business”.