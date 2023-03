Circle, EBIT a 1 mln

Il Consiglio di Amministrazione di CIRCLE S.p.A. – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio per l’esercizio 2022. Luca Abatello, nella foto, Presidente & CEO di CIRCLE commenta così i risultati: “Il 2022 è stato un anno articolato, ma molto soddisfacente, come abbiamo già avuto modo di condividere in sede di presentazione degli highlights un paio di settimane fa. Il Gruppo ha consolidato la propria crescita lungo i due assi principali di sviluppo dei prodotti software proprietari e dei progetti innovativi; inoltre, un apporto fondamentale è stato dato dai Servizi Federativi Milos®, alla base del piano industriale Connect for Agile Growth. Sul fronte europeo abbiamo completato l’integrazione di Magellan Circle e firmato il record di progetti da quando operiamo, pari a oltre € 3,5 milioni. Tutti questi elementi hanno portato a un forte incremento della marginalità, con un EBITDA consolidato pari a 2 milioni, in crescita del 44% rispetto al 2021. Le prospettive per il futuro sono molto buone: tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023 abbiamo siglato, infatti, numerosi contratti anche grazie al Piano Transizione 4.0. Questo pone le basi per un 2023 di ulteriore importante crescita considerando anche il consolidamento della neoacquisita Cargo Start. Inoltre, stiamo entrando nel cuore dei piani Next Generation EU ed Energy Transition che vedranno il loro picco nel secondo semestre 2023 e, successivamente, nel biennio 2024-2025”. CIRCLE Group ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 10,9 milioni, con un incremento del 17% rispetto ad Euro 9,3 milioni al 31 dicembre 2021. La crescita dei ricavi derivanti dai prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software As A Service) su piattaforma cloud, ha confermato il trend di crescita significativa già evidenziato nel precedente Esercizio, con un aumento del 25%. L’EBITDA è pari ad Euro 2 milioni (Euro 1,4 milioni al 31/12/2021) con un EBITDA Margin del 18% (15% al 31 dicembre 2021), in crescita del 44%. L’EBIT è pari a oltre Euro 1 milione (Euro 0,5 milioni al 31/12/2021), in crescita del 83%. L’Utile Netto si attesta a circa Euro 0,83 milioni (Euro 0,55 milioni al 31/12/2021), in crescita del 52%. L’Indebitamento finanziario netto è attivo (cash positive) e pari a Euro 1,8 milioni (cassa per Euro 1 milione al 31/12/2021). L’Indebitamento finanziario netto Adjusted (sommati i crediti esigibili verso l’Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie) è pari a Euro 2,9 milioni cash positive. Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 8,3 milioni (Euro 7,0 milioni al 31/12/2021).