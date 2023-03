Al via “GenerAzione 2030”, il nuovo programma di alternanza scuola lavoro del gruppo ACEA

Anche quest’anno il Gruppo ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) ha avviato il progetto di alternanza scuola lavoro, ora denominata PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il nuovo format dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro si chiama “GenerAzione 2030”. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi precedenti, “GenerAzione Digitale” e “GenerAzione Connessa”, ha raggiunto la sesta edizione e coinvolge circa 400 studenti di istituti tecnici e licei di 4 regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Campania). Il progetto fornisce agli studenti l’opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo che operano sui territori con l’obiettivo di consentire ai ragazzi di approfondire la conoscenza dell’azienda e del relativo business. Ogni società del Gruppo, inoltre, definirà un project work su cui gli studenti, divisi in team, lavoreranno guidati dagli esperti delle aziende di ACEA, per elaborare la propria soluzione. Il Lab consentirà ai giovani di confrontarsi con sfide e problemi concreti, adottando metodologie di project management, e si concluderà con la presentazione di idee innovative e sostenibili, tra le quali sarà individuata la soluzione più efficace. Da quest’anno sarà anche a disposizione dei ragazzi delle classi V un modulo specifico sull’orientamento, “ACEA orienta”, che prevede un confronto tra esperti delle risorse umane del Gruppo e i giovani, con l’obiettivo di approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti dal mercato, strutturare il proprio CV e affrontare con maggiore consapevolezza i colloqui di selezione. Il percorso “GenerAzione 2030” rappresenta per ACEA un’occasione importante per rafforzare l’impegno nel sociale ed offrire il proprio contributo alla formazione dei ragazzi che, attraverso un’esperienza di apprendimento efficace, avranno la possibilità di acquisire nuove competenze e conoscenze necessarie per orientarsi ed entrare nel mondo del lavoro.