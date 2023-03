Beghelli, calano i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Beghelli approva il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022. Sono questi, in sintesi, i principali dati al 31/12/2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Beghelli S.p.A. I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2022 sono stati pari a Euro/milioni 145,9 (Euro/milioni 148,0 al 31/12/2021), in decremento di euro/milioni 2,0 ( -1,4%) rispetto all’esercizio 2021. Il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o EBITDA si attesta a Euro/milioni 3,0, (Euro/milioni 15,1 al 31/12/2021). Al netto delle componenti non ricorrenti (riconducibili alla svalutazione straordinaria di scorte di magazzino), negative per Euro/milioni 2,3, l’EBITDA sarebbe positivo per euro/milioni 5,4. La dinamica dell’EBITDA rispetto all’esercizio precedente è attribuibile, in particolare, al diverso mix dei ricavi, che ha ridotto l’incidenza della marginalità lorda rispetto ai ricavi stessi e all’incremento dei costi per materie prime, industriali, energetici, generali, e del costo del personale. Si segnala che l’EBITDA dell’esercizio 2021 includeva proventi non ricorrenti pari a Euro/milioni 1,7, di cui circa Euro/milioni 1,3 di plusvalenza derivante dalla vendita, rientrante nel piano di dismissione degli asset non strategici, dello stabilimento di proprietà della società Beghelli North America (USA). Il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo per Euro/milioni 6,0 (in utile per Euro/milioni 6,8 al 31/12/2021), con un’incidenza sui ricavi del 4,1%. Al netto delle componenti non ricorrenti (riconducibili alla svalutazione delle scorte di magazzino e alla svalutazione di spese di Sviluppo in precedenza capitalizzate per euro/milioni 0,6), l’EBIT sarebbe negativo per euro/milioni 3,0. La dinamica del Risultato Operativo è strettamente correlata a quanto precisato con riferimento all’EBITDA e alle svalutazioni non ricorrenti effettuate nell’esercizio 2022. Il Risultato netto di pertinenza dei Soci della controllante è negativo per Euro/milioni 10,2 (in utile per Euro/milioni 3,1 al 31/12/2021). La dinamica del Risultato netto risulta caratterizzata, oltre che dagli elementi sopra commentati con riferimento al Risultato ante Imposte, dalla rilevazione di componenti fiscali non ricorrenti con un impatto negativo per Euro/milioni 1,4 prevalentemente riconducibili alla svalutazione delle imposte sulle perdite fiscali dell’esercizio 2022. Il Risultato Complessivo dell’esercizio di pertinenza dei Soci della Controllante risulta in perdita per Euro/milioni 8,9 (positivo per Euro/milioni 6,3 al 31/12/2021). Le componenti, al netto dell’effetto fiscale, rilevate a patrimonio, positive per Euro/milioni 1,3 (positive per Euro/milioni 3,2 al 31/12/2021) sono attribuibili in prevalenza alla valutazione attuariale del trattamento di fine rapporto dei dipendenti (che si riduce) ed in misura minore agli impatti positivi sulla riserva di conversione delle poste espresse in valuta. “È stato un anno molto impegnativo – dichiara il Presidente Gian Pietro Beghelli (nella foto) – con eventi straordinari macroeconomici determinati dal forte aumento di costi solo in parte assorbiti dai mercati dove operiamo. Materie prime, trasporti, energia e le difficoltà nel reperimento dei microcontrollori hanno impattato su margini di contribuzione e capitale circolante, fattori che si ridimensioneranno in maniera importante nel corso del 2023. Il Gruppo inoltre è impegnato in progetti di ottimizzazioni industriali e gestionali ed opera in settori di grande attualità e prospettiva, in considerazione anche degli obiettivi e direttive europee e nazionali (quali il PNRR): efficienza energetica, sicurezza, silver economy e rinnovabili.”