Giglio.com, crescono i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di GIGLIO.COM S.p.A., società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna i risultati dell’anno 2022 redatti secondo i principi contabili nazionali OIC. Nel 2022 GIGLIO.COM ha realizzato Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 51,1 milioni di Euro, in crescita del +35% rispetto ai 37,9 milioni di Euro registrati nel 2021, confermando una solida crescita nonostante una certa flessione della domanda abbia investito la industry e i principali competitors. Alla forte crescita si unisce anche un ritorno ad EBITDA positivo nel corso del secondo semestre 2022. Sull’intero anno invece, l’EBITDA è pari a -1,0 milione di Euro, con incidenza sui ricavi pari a -2% e in netto miglioramento rispetto al 2021, quando la Società aveva registrato un -4,8%. L’EBIT 4 è pari a -2,2 milioni di Euro rispetto a -2,7 milioni di Euro del 2021. Tale valore risente, oltre a quanto finora riportato, da un lato dei maggiori ammortamenti principalmente dovuti alle spese sostenute per la quotazione ed alla capitalizzazione di ulteriori progetti di ricerca e sviluppo, dall’altro di minori oneri finanziari. Il Risultato Netto è pari a -2,3 milioni di Euro rispetto a -2,9 milioni di Euro del 2021. Il Patrimonio netto ammonta a 11,8 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta Adjusted al 31 dicembre 2022 è pari complessivamente a 11,9 milioni di Euro rispetto a 14,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Tale variazione negativa è riconducibile a due fattori principali. Da un lato, alla gestione operativa che ancora soffre di una condizione in cui i costi sono superiori ai ricavi. Dall’altro, ad un peggioramento del capitale circolante netto adjusted dovuto principalmente ai debiti verso fornitori che sono diminuiti, nonostante la crescita del fatturato, a seguito dell’implementazione di nuove politiche di sviluppo commerciale. Nel 2022 abbiamo navigato in un contesto che per la nostra industry si è rivelato ancor più sfidante del già critico 2020. Sono orgoglioso di poter dire che la squadra ha dimostrato ancora una volta la giusta determinazione e resilienza per confermare un importante crescita dei ricavi pari al +35%, unita a un ritorno alla profittabilità del business nel secondo semestre. Le turbolenze che stanno investendo le aziende ad alta intensità tecnologica come la nostra richiedono prudenza, ma questo inizio di 2023 già mostra segnali incoraggianti che confermano la nostra solidità” ha commentato Giuseppe Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM.