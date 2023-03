Trento, successo per il convegno sulla transizione digitale tra etica ed innovazione. Barone ha ricevuto la prestigiosa aquila di San Venceslao

La cornice della Sala Grande del Castello del Buonconsiglio di Trento ha ospitato, con inizio alle ore 10, il convegno dedicato a “Transizione digitale, tra etica ed innovazione”. L’evento ha affrontato , per la prima volta in Trentino, il tema dell’avvento delle nuove tecnologie e le regole per la loro corretta adozione a tutela della persona. I lavori hanno visto la partecipazione, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi; di don Pascual Chávez, rettore maggiore emerito dei Salesiani; di Gabriele Falciasecca, già presidente della Fondazione Marconi; Francesco Mussoni del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino; e Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale. La Provincia autonoma di Trento è stata rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti; dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli; e dal direttore generale Paolo Nicoletti. “Tutto bene? – si interroga uno dei promotori del convegno, Nicola Barone, presidente di Tim San Marino e referente Tim per la Provincia autonoma di Trento – Dipende da quanto questa trasformazione, oltre a portare benefici economici ed industriali, può arrivare ad incidere sulla nostra sfera etica. Derive legate ad un eccessivo o cattivo uso delle tecnologie possono portare ad effetti indesiderati quali eccessivo isolamento, egocentrismo, indifferenza verso il prossimo, o anche possono favorire il diffondersi di contenuti falsi in rete, di fenomeni di cyberbullismo, di stalkeraggio, di frodi ed altro ancora”. Ecco quindi che la sfera etica e cristiana ci porta a considerare con la dovuta attenzione i problemi legati alla solidarietà, all’inclusione, al rispetto degli altri e dell’ambiente, alla fratellanza, alla pace. Per l’occasione l’ing. Barone ha ricevuto l’aquila di San Venceslao: è la più alta onorificenza che la provincia autonoma di Trento conferita a chi si è distinto nell’ambito politico, economico e sociale. Barone è uno dei maggiori esperti internazionali di telecomunicazione, ha ricoperto ruoli importanti allì’interno ad una delle principali Telco internazionali. L’ingegnere è di un esperto di Net Economy; Progetti di Sistemi Telematici; Progetti Speciali ICT; Piani Telematici Regionali; Digital Agenda; Digital Economy 4.0. L’ingegnere è stato tra gli ideatori del Piano Telematico nazionale e aveva diretto e seguito personalmente il progetto Telcal del 1987 a Corigliano Calabro che anticipava di anni lo sviluppo delle tecnologie digitali. Barone ha ricevuto molti premi. Tra questi il Premio Internazionale Bronzi di Riace per la sua significativa attività a sostegno e promozione nel campo della telefonia. Tra i vari riconoscimenti, segnaliamo il premio della Fondazione Marconi, il “Marconista del XXI secolo”: oltre a Barone sono stati stati in passato premiati anche, Francesco Cossiga e Papa Francesco. L’ingegnere è Cavaliere di San Gregorio Magno.