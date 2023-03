Alla sesta edizione del Monaco Women Forum esperte internazionali per parlare di Tech

Il Monaco Women Forum, sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e che sarà seguito dalla 11° edizione del Prix Monte-Carlo Femme de l’Année, si terrà venerdì 24 marzo 2023 presso il Centro conferenze One Monte-Carlo. La digitalizzazione e i numerosi progressi tecnologici stanno ridistribuendo le carte di una nuova società. L’innovazione favorisce la diversificazione dell’economia e ne rafforza la capacità di adattamento agli shock. Il tema di questa nuova edizione permetterà ai relatori di condividere le loro competenze e i progressi compiuti nel loro campo, come la cybersicurezza, la tecnologia per la salute, la finanza e gli asset digitali, l’economia virtuale per lo sviluppo delle smart city. La Dottoressa Maria Betti, ex direttore della Commissione Europea e delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’energia, sarà la moderatrice della tavola rotonda, dove interverranno: Leanne Robers, Fondatrice e Presidente di She Loves Tech Global Singapore, Domitilla Benigni, CEO & COO Elettronica, Presidente di Cy4Gate, presidente di Women4cyber Italia Maria-Teresa Minotti, Direttore Generale di PayPal, Italia Veronica Iacovacci, bio-robotica Istituto Sant’Anna di Pisa, Italia Manila di Giovanni, Fondatrice e Presidente di DWorld, Monaco Laurent Marochini, Capo Innovazione della Société Générale, Lussemburgo Commento conclusivo della Dottoressa Ornella Barra, Chief Operating Officer – International di Walgreens Boots Alliance. Il MWF® si terrà presso il centro conferenze One Monte-Carlo e sarà seguito dalla serata di gala dell’11° edizione del Prix Monte-Carlo Femme de l’Année, nella prestigiosa sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage sotto la presidenza onoraria di S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco.