MSCI ESG Research incrementa la valutazione di doValue a “AAA”

doValue S.p.A. (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) è lieta di annunciare che MSCI ESG Research ha migliorato il rating MSCI ESG del Gruppo dal livello “AA” al livello “AAA”. MSCI ESG Research misura la resilienza di un’azienda rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance (“ESG”) su un orizzonte di lungo termine. L’aggiornamento di MSCI ESG Research è un esempio tangibile dell’impegno di doValue nell’adottare le migliori pratiche nell’interesse dei suoi stakeholder, in particolare i clienti, i capital provider (azionisti e obbligazionisti), i dipendenti, ed il più ampio ecosistema sociale e ambientale in cui la Società opera. Il framework ESG di doValue è stato valutato da MSCI ESG Research sin dal 2018. Il rating della Società è costantemente migliorato da BBB nel 2018, ad A nel 2020, ad AA nel 2021, ed oggi al livello AAA, collocando doValue tra le aziende con le migliori prestazioni, in termini ESG, nel settore Diversified Financials a livello globale.