CIRCLE Group, primario porto mediterraneo ha scelto i “Port Community Services”

Circle, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da CIRCLE S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan – rende noto che un primario porto mediterraneo ha scelto i “Port Community Services” del Gruppo. La commessa, il cui valore supera i € 500.000 per una durata di 9 mesi, conferma il momento topico per la portualità e le fortissime opportunità di sviluppo che si stanno sempre più concretizzando nel mercato della logistica intermodale e ferroviaria. Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di CIRCLE commenta: “Siamo entusiasti della fiducia e dell’apprezzamento che i più grandi player del settore riservano ai nostri Port Community Services, che rispondono alla necessità di connettere digitalmente attori pubblici e privati per incrementare l’efficienza dei processi della comunità di un porto, e rappresentano uno dei capisaldi della strategia Connect 4 Agile Growth”.