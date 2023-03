Gabetti, siglato accordo con Ellington Properties per la commercializzazione in esclusiva di immobili a Dubai per un valore di oltre 100 mln

Il Gruppo Gabetti, tramite la propria divisione Gabetti Home Value e il partner in loco Gabetti Middle East, prima realtà immobiliare italiana a Dubai, ha sottoscritto un accordo con Ellington Properties, tra i principali sviluppatori immobiliari di Dubai, per la commercializzazione presso la clientela italiana di 8 immobili situati nella città emiratina.

Le proprietà oggetto dell’accordo riguardano gli immobili Upper House, The Highbury, Ocean House, Ellington House III, Ellington Beach House, Berkeley Place, Belmont Residences, The Sanctuary: residenze di lusso e multi-family communities realizzate in diverse aree prestigiose di Dubai, come Downtown, Mohammed Bin Rashid City, Palm Jumeirah, Jumeirah Village Circle ed Emirates Hills. Tutti i progetti di Ellington offrono un’ampia gamma di servizi alberghieri a 5 stelle per servire al meglio i propri residenti.

La commercializzazione degli 8 immobili include un totale di 65 unità abitative di diversi tagli e metrature: monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali, pentalocali, fino ai plurilocali con 5 o 6 camere da letto, tutti dotati di servizi premium come piscina olimpionica e zone relax, centro benessere, aree fitness, cinema e altre amenities di ispirazione alberghiera. Il valore totale degli immobili posti in vendita supera i 100 milioni di euro.

Nel processo di vendita delle unità presso la clientela situata in Italia, un ruolo fondamentale sarà svolto dalle 24 agenzie franchising corporate Gabetti distribuite sull’intero territorio nazionale che contribuiranno, nell’ambito dell’intera filiera attivata per l’operazione, al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa.

Come specifica Roberto Busso, nella foto, amministratore delegato di Gabetti: “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione con Ellington Properties, tra i principali sviluppatori immobiliari di Dubai, un mercato estremamente dinamico e interessante. Questo accordo avvalora l’ottimo lavoro che sta svolgendo Gabetti Middle East, attiva da solo un anno, ma che si è già posizionata come un partner di primo piano per la commercializzazione di immobili emiratini in Italia, oltre a confermare il forte presidio delle nostre agenzie sul territorio nazionale che, grazie alla loro capillarità, all’expertise e alla sinergia con le altre componenti, rappresenteranno un fattore chiave per il successo di questo progetto”.