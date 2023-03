L’ansia tra i ragazzi può dipendere dall’iper protezione dei genitori

Ansia e depressione tra i bambini e i ragazzi in età scolastica negli Stati Uniti sono ai massimi storici. Purtroppo, nel 2021, la salute mentale dei bambini e degli adolescenti è stata dichiarata un’emergenza nazionale. Sebbene una varietà di cause sia considerata responsabile di questo declino della salute mentale, un nuovo studio condotto da tre importanti ricercatori specializzati nello sviluppo infantile individua come causa la mancanza di “gioco indipendente dei bambini”. I risultati, pubblicati nel Journal of Pediatrics, suggeriscono che l’aumento dei disturbi mentali è dovuto alla diminuzione, nel corso dei decenni, delle opportunità per i bambini e i ragazzi di giocare, vagare e partecipare ad attività indipendenti dal diretto controllo degli adulti. Sebbene ben intenzionati, il desiderio degli adulti di guidare e proteggere i bambini e i ragazzi li ha privati della libertà di cui hanno bisogno per la salute mentale, contribuendo ai livelli record di ansia, depressione e suicidio tra i giovani. “I genitori oggi sono regolarmente soggetti a messaggi sui pericoli che potrebbero colpire i bambini non sorvegliati e sul valore dell’alto rendimento scolastico. Ma sentono poche informazioni contrastanti che, per far crescere i bambini in modo adeguato, hanno bisogno di opportunità sempre maggiori di attività indipendenti, tra cui il gioco autonomo e il contributo significativo alla vita familiare e comunitaria, che sono segni che sono affidabili, responsabili e capaci. Devono sentirsi in grado di gestire efficacemente il mondo reale, non solo quello della scuola”, ha affermato David F. Bjorklund, coautore e professore nel Dipartimento di Psicologia del Charles E. Schmidt College of Science della Florida Atlantic University. Lo studio ha anche dimostrato che la libertà dei bambini di partecipare ad attività che comportano un certo grado di rischio e responsabilità personale lontano dagli adulti è diminuita nel corso dei decenni. Il gioco rischioso, come arrampicarsi su un albero, aiuta a proteggere i bambini dallo sviluppo di fobie e riduce l’ansia futura aumentando la fiducia in sé stessi per affrontare le emergenze. Tra i molteplici vincoli che influenzano l’attività indipendente dei bambini oggi individuati nello studio, vi è un aumento del tempo che trascorrono a scuola e a casa a svolgere compiti. Tra il 1950 e il 2010, la durata media dell’anno scolastico negli Stati Uniti è aumentata di cinque settimane. I compiti, che un tempo erano rari o inesistenti nella scuola elementare, ora sono comuni persino nella scuola dell’infanzia. Inoltre, nel 2014, il tempo medio trascorso durante la ricreazione (inclusa qualsiasi pausa associata alla pausa pranzo) per le scuole elementari era di soli 26,9 minuti al giorno, e alcune scuole non avevano alcuna ricreazione. “Una delle principali categorie di attività indipendenti, soprattutto per i bambini piccoli, è il gioco – ha affermato Bjorklund – la ricerca, così come l’osservazione quotidiana, indica che il gioco è una fonte diretta della felicità dei bambini”. I ricercatori suggeriscono che l’aumento del tempo scolastico e la pressione per ottenere risultati nel corso di decenni potrebbero aver avuto un impatto sulla salute mentale non solo sottraendo tempo e opportunità per attività indipendenti, ma anche perché la paura del fallimento scolastico, o la paura di risultati insufficienti, è una fonte diretta di angoscia. “A differenza di altre crisi, come l’epidemia di Covid, questo declino dell’attività indipendente, e quindi del benessere mentale nei bambini, si è insinuato in noi gradualmente, nel corso di decenni, così tanti se ne sono accorti a malapena – ha detto Bjorklund – inoltre, a differenza di altre crisi sanitarie, questa non è il risultato di un virus altamente contagioso, ma piuttosto il risultato di buone intenzioni spinte troppo oltre – intenzioni di proteggere i bambini e fornire ciò che molti ritenevano essere una migliore (interpretata come maggiore) scolarizzazione, sia dentro che fuori dalle scuole reali”. Per lo studio, Bjorklund e coautori – Peter Gray, autore principale e professore di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia del Boston College e David F. Lancy, professore emerito presso il College of Humanities and Social Sciences presso la Utah State University – riassumono il grande declino nel corso di decenni nelle opportunità per i bambini di attività indipendenti, un forte declino negli stessi decenni della salute mentale dei giovani, gli effetti dell’attività indipendente sulla felicità dei bambini e gli effetti dell’attività indipendente nella costruzione della resilienza psicologica a lungo termine. L’articolo conclude osservando che la preoccupazione per la sicurezza dei bambini e il valore dell’orientamento degli adulti devono essere mitigati dal riconoscimento che, man mano che i bambini crescono, hanno bisogno di opportunità sempre maggiori per gestire le proprie attività in modo indipendente. L’articolo suggerisce modi in cui ciò può essere realizzato nel mondo di oggi e modi in cui pediatri, medici di famiglia e responsabili delle politiche pubbliche possono contribuire a promuovere tale cambiamento.