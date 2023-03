Social Creative Awards: Dentsu Creative premiata come Best Agency of the Year

Tripletta per l’agenzia DENTSU CREATIVE alla terza edizione dei Social Creative Awards, il premio che dal 2019 celebra l’eccellenza della content creation sui social media, valorizzando il lavoro quotidiano delle agenzie creative che lavorano alla comunicazione social dei propri clienti.

La sigla creativa di dentsu italia guidata dal CEO Emanuele Nenna e il CCO Riccardo Fregoso, nella foto, si è aggiudicata il principale riconoscimento di “Best Agency of the Year” per l’anno solare 2022 e ha ricevuto due ulteriori premi di categoria: il “Best Instagram Content” con AIR Action Vigorsol e il “Best Real Time Content”.

“Essere nominati Agency of the Year in un ambito estremamente competitivo come quello dei social non è facile: questo riconoscimento è la prova che la creatività è sempre la strada migliore per il successo dei nostri partner. – commenta Riccardo Fregoso, Chief Creative Officer di DENTSU CREATIVE Italy – Un ringraziamento speciale va a tutto il nostro team social che si è così ben distinto nel corso dell’anno”.

Nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, la giuria dei Social Creative Awards, composta da professionisti di aziende e agenzie, ha assegnato all’agenzia DENTSU CREATIVE altri due riconoscimenti tra cui il “Best Instagram Content” per il carousel “Giorni della Merla” di AIR Action Vigorsol. Contenuto che, in linea con il posizionamento “Keep It Fresh” del brand di Perfetti Van Melle, ribaltava il classico paradigma delle celebration da calendario sui social, rendendo questa tipologia di contenuti un tratto distintivo della comunicazione della marca.