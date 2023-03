Ferrari finanzia l’ammodernamento della scuola “Ugo Foscolo” di Taormina

Un anniversario speciale per una causa importante. Ferrari conferma il proprio impegno per l’educazione delle giovani generazioni con una donazione legata al 10° anniversario delle Cavalcade, celebrato in Sicilia nel settembre del 2021. Il ricavato dell’asta che si è tenuta al Teatro Antico di Taormina, a conclusione di un evento che nel corso di cinque giorni ha toccato gli angoli più suggestivi dell’isola, sarà devoluto infatti a dei progetti formativi selezionati dall’amministrazione comunale.

Grazie alle offerte con cui la clientela internazionale della Casa si è aggiudicata i memorabilia e le esperienze esclusive messe a disposizione dal Cavallino Rampante, verrà finanziato l’ammodernamento dell’edificio scolastico “Ugo Foscolo” dell’Istituto Comprensivo 1. Nello stesso edificio, recuperando con nuove funzioni la vecchia casa del custode, sarà creato un laboratorio didattico, al servizio di un plesso che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della città. Saranno istituite inoltre delle “Borse di Studio Ferrari” per alunni delle scuole superiori, residenti nel Comune di Taormina, oltre che per il finanziamento di attività didattiche private nel campo musicale e artistico, secondo un Regolamento che sarà varato dallo stesso Comune. “In Sicilia ho vissuto la mia prima Cavalcade, un’esperienza indimenticabile che porterò sempre con me – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna (nella foto) – Sono felice che un evento così significativo e sentito dalla comunità Ferrari sia legato a una causa fondamentale, quella dell’educazione, che il Cavallino Rampante sostiene da sempre. Incoraggiare i giovani e accompagnarli nella loro formazione è il modo migliore per ricambiare la splendida accoglienza che abbiamo ricevuto in questo meraviglioso territorio”. Cavalcade è un evento annuale unico nel mondo dell’automobilismo, al quale sono invitati in via esclusiva i clienti e i collezionisti Ferrari da tutto il mondo. Cavalcade Sicilia è stata la prima in assoluto ad aver unito in un’unica manifestazione sia le vetture classiche che le vetture moderne. Oltre 90 equipaggi, a partire da Taormina, hanno potuto così scoprire le bellezze dell’isola, passando fra le altre città per Catania, Ortigia, Messina, Noto e Ragusa.