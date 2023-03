Alkemy S p A, siglato un accordo con Metrika SGR per lo sviluppo digitale delle sue partecipate industriali

Alkemy S.p.A., annuncia di aver siglato un accordo con Metrika SGR S.p.A., che prevede il coinvolgimento di Alkemy in qualità di partner strategico per lo sviluppo digitale delle società industriali incluse nel portafoglio della SGR.

L’accordo rinnova la fiducia di Metrika nei confronti di Alkemy, che aveva già supportato il Gestore nell’ambito di una operazione attraverso la struttura dedicata al private equity, confermandosi dunque un partner di qualità sia in termini di consulenza strategica e di business, sia nell’ambito relativo ai servizi digitali.

Grazie a questo nuovo accordo, le società industriali nel portafoglio di Metrika potranno avvalersi dei servizi di digitalizzazione di Alkemy con l’obiettivo di sviluppare il loro pieno potenziale digitale sia sugli elementi di front-end (modalità di ingaggio e conversione della clientela), sia sugli elementi di back-end (gestione ed efficientamento dei processi interni).

In particolare, per quanto riguarda le attività di front-end, Alkemy potrà fornire supporto nell’analisi del posizionamento digitale e del livello di maturità complessiva dell’azienda, identificando e sfruttando le leve utilizzabili e le migliori strategie per realizzare il full potential digitale. Per le attività di Back-end invece Alkemy si occuperà di analizzare tutti i processi interni al fine di individuare possibili punti di miglioramento nell’efficacia operativa e/o commerciale, identificando e mettendo a sistema le capacità distintive e le unicità aziendali per garantire la crescita auspicata e il miglioramento generale dei livelli di efficacia ed efficienza operativa e/o commerciale.

“Siamo felici che un player come Metrika abbia rinnovato la sua fiducia nei nostri confronti, dandoci la possibilità di estendere la nostra collaborazione” ha commentato Duccio Vitali, nella foto, Amministratore Delegato di Alkemy. “Poter affiancare le società in portafoglio vuol dire per noi contribuire attivamente alla loro crescita analizzandole dall’interno, migliorandone processi e approccio al mercato attraverso tutte le leve del digitale. Digitalizzare il business significa quindi riuscire a creare valore nel lungo periodo sia all’interno dell’azienda sia per gli azionisti del fondo”.

“Così come Metrika è fortemente impegnata nel portare avanti il tema della sostenibilità e più in generale il miglioramento e la misurabilità di tutti gli aspetti ESG delle società industriali presenti e future del proprio portafoglio” ha commentato Marco Giuseppini, Amministratore Delegato di Metrika, “parimenti riteniamo che il tema dello sviluppo del full potential digitale delle stesse sia da ritenersi sempre di più un fattore critico di successo. Per questo riteniamo importante poter contare sul supporto di un player come Alkemy”.

“Già nel portafoglio di Metrika, abbiamo rilevato che anche le società di natura industriale” ha commentato Nicola Pietralunga, Managing Partner di Metrika, “nel momento in cui si trovano a cogliere le opportunità rivenienti dal digitale per migliorare il loro posizionamento competitivo sia in Italia che all’estero, presentano tassi di crescita a doppia cifra sia dei fatturati che della marginalità”.