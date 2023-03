 Liu Jo diventa anche Living e sceglie Cavalleri Comunicazione per raccontarsi

Nel 2018 Liu Jo decide di traslare la sua decennale tradizione manifatturiera e il gusto estetico della moda made in Italy nel mondo dell’arredamento. Da questa idea nasce Liu Jo Living, con uno stile capace di rinnovarsi mantenendo sempre gli alti standard qualitativi del know-how artigianale italiano.

La vasta gamma di prodotti Liu Jo Living veste tutta la casa: dal living all’area dining, attraversando anche la zona bedroom.

Le collezioni Liu Jo Living, senza tralasciare gli affascinanti canoni stilistici propri della moda italiana, creano scenari total look in cui tutti gli ambienti dialogano tra loro e si rinnovano con la facilità di un cambio d’abito. Quello di Liu Jo Living è un linguaggio in grado di raccontare stilisticamente e visivamente una ricerca costante che connette moda e design.

La scelta di organizzare la filiera produttiva unicamente sul territorio italiano e solo con fornitori certificati, unita alla particolare attenzione all’impatto ambientale, testimonia una vision imprenditoriale perfettamente coesa tra etica d’impresa e responsabilità sociale.

A cinque anni dalla sua nascita Liu Jo Living ha raggiunto 73 store in tutto il mondo (di cui 34 sul territorio nazionale), e vanta un portale che, con un’esperienza digitale immersiva, aiuta e facilita la scelta finale.

Per comunicare la sua realtà, che si dichiara a pieno titolo come fil rouge tra le espressioni della moda e quelle del design, Liu Jo Living ha scelto di collaborare con Cavalleri Comunicazione, che si occuperà delle attività di ufficio stampa e PR, in Italia e all’estero.