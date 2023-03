Piaggio, utile netto a 84,9 mln

Piaggio ha chiuso il 2022 con un utile netto di 84,9 milioni di euro (+41,4%) e ricavi per 2,08 miliardi (+25,1%), “i risultati migliori di sempre”, avverte il gruppo in una nota. L’ebitda è stato di 298 milioni (+23,9%), l’ebit di 158,7 milioni (+41%). La posizione finanziaria netta a fine 2022 era pari a 368,2 milioni, in miglioramento di 12,1 milioni rispetto alla stessa data del 2021. Nello scorso anno Piaggio ha venduto nel mondo 625.000 veicoli (+16,7%) ed effettuato investimenti per circa 151,7 milioni. La società proporrà la distribuzione di un saldo dividendo di 10 centesimi di euro per azione, portando il totale per l’esercizio 2022 a 18,5 centesimi per azione. Piaggio “ha chiuso l’esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, l’utile netto a 84,9 milioni di euro, in crescita del 41,4%. Il quadro geopolitico e macroeconomico è stato e rimane complesso, ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo, e proseguiremo il nostro importante percorso di crescita già delineato confermando gli investimenti previsti e l’impegno sulle tematiche Esg”, ha commentato il presidente e Ad Roberto Colaninno (nella foto) per il quale “il focus costante su innovazione e sicurezza rende i nostri marchi tra i più rappresentativi del made in Italy e attrattivi a livello mondiale, con la gamma di scooter, moto e veicoli commerciali più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza attiva e passiva e sostenibilità ambientale”.