Blackline Safety, il rapporto ESG 2022 migliora le prestazioni in termini di diversità, equità e inclusione

Blackline Safety Corp., leader mondiale nella tecnologia per la sicurezza connessa, ha annunciato la pubblicazione del Rapporto ambientale, sociale e di governance (ESG) per l’anno fiscale 2022, che evidenzia il miglioramento delle prestazioni in termini di diversità, equità e inclusione, l’aumento del coinvolgimento dei dipendenti e il sostegno alle iniziative ESG da parte di oltre 200.000 lavoratori in quasi 2.000 organizzazioni.

“La nostra tecnologia per lavoratori connessi, leader del settore, protegge le persone in ambienti pericolosi e genera dati sulla sicurezza e sulle operazioni che migliorano le prestazioni ESG dei nostri clienti in tutto il mondo. Condividiamo l’obiettivo di creare luoghi di lavoro sostenibili che offrano adattabilità e resilienza e, soprattutto, che supportino la fiducia dei lavoratori nello svolgere il proprio lavoro in sicurezza”, ha dichiarato Cody Slater, nella foto, Amministratore Delegato e Presidente di CSC.

“Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da Blackline nell’anno fiscale 2022. Abbiamo compiuto solidi progressi verso i nostri ambiziosi obiettivi ESG ed eseguito efficacemente le nostre attività in un contesto macroeconomico difficile. Questo contesto operativo ci ha imposto di rivalutare alcune delle nostre iniziative ESG, tra cui l’impegno per la riduzione dei gas serra e la tabella di marcia verso l’azzeramento delle emissioni, al fine di garantire i risultati ai nostri clienti. In prospettiva, rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi ESG e continuiamo a valutare il percorso più efficace per raggiungerli nel tempo”.

Punti salienti del Blackline SafetyRapporto ESG dell’anno fiscale 2022: