Menarini, oltre 4 mld di fatturato

17.800 dipendenti, di cui quasi il 50% sono donne, 4,154 miliardi di euro di fatturato 2022, e 400 milioni di Ebitda. Sono questi alcuni numeri che connotano il Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica con sede a Firenze e presente in 140 paesi del mondo. I dati relativi allo sviluppo aziendale dal 2020 al 2022, sono stati presentanti durante un evento con la stampa che non aveva luogo da quattro anni, a causa delle restrizioni causate dalla pandemia. A illustrarli, Lucia Aleotti, azionista e membro del board Menarini, Elcin Baker Ergun, nella foto, CEO e dal presidente Eric Cornut. Aleotti ha spiegato, in particolare, quali siano state la strategia e l’evoluzione dell’azienda, sottolinenando il valore dell’ingresso negli Usa attraverso l’acquisizione di Stemline Therapeutics, avvenuta nel giugno 2020, società biofarmaceutica americana focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie oncologiche innovative. L’azienda, con il fatturato 2022 di 4,154 miliardi di euro, ha visto una crescita del 6% rispetto al 2021. Fra i dati di rilievo, quelli relativi al numero di confezioni: 762 milioni di unità, di cui 553 prodotte internamente, superando 1 miliardo di blister.