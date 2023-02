Almawave aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

Almawave S.p.A, società del Gruppo Almaviva, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite. L’azienda conferma così la propria vocazione di realtà italiana orientata all’implementazione di pratiche e obiettivi in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), proseguendo il percorso intrapreso dalla capogruppo Almaviva sin dal 2015. Con l’adesione, Almawave si impegna a intraprendere attività di business responsabili e a fare propri i principi universali della sostenibilità. Lanciato nel 2000, su iniziativa dell’ex segretario dell’ONU Kofi Annan, il Global Compact incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale in grado di promuovere un’economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di condividerne i benefici. A tal fine, richiede alle aziende e alle organizzazioni che vi aderiscono, di condividere, sostenere e applicare un insieme di dieci principi fondamentali, relativi rispettivamente a Diritti Umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla corruzione e a sostenere i target delle Nazioni Unite, illustrati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. È la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo, che coinvolge più di 15.000 aziende, 3.000 firmatari non commerciali in oltre 160 Paesi e più di 70 reti locali. «Aderire al Global Compact delle Nazioni Unite ribadisce l’impegno di Almawave a promuovere un modello aziendale all’avanguardia, basato sul rispetto di principi fondamentali e su una crescita economica sostenibile» afferma Valeria Sandei, nella foto, Amministratore Delegato di Almawave, sottolineando che «gli elementi cardine di questa iniziativa sono da sempre parte integrante della nostra realtà aziendale, che negli anni – a livello italiano e internazionale – è stata in grado di progredire e dimostrare come anche la tecnologia, e l’Intelligenza Artificiale nello specifico, possano rivelarsi strumenti utili a diffondere buone pratiche e principi alla base del Global Compact stesso. La minaccia rappresentata dal cambiamento climatico rende ineludibili scelte orientate alla sostenibilità ed è necessario che le aziende agiscano attivamente. L’impegno di Almawave è concreto e l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite ci incoraggia a fare ancor più”. La società, nel corso del 2023, presenterà il terzo Report di Sostenibilità, nel quale sarà illustrato il commitment nei confronti delle tematiche ESG, i passi fatti e quelli da fare nel cammino futuro dell’azienda orientato agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.