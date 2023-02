Sovraffollamento in Pronto Soccorso, problema tutto italiano. Di chi è la colpa? Dei giovani

Il sovraffollamento in Pronto Soccorso (PS) rappresenta forse il problema per eccellenza della sanità italiana. Oltre ad essere causa di disagi e di reclami da parte degli utenti, è riconosciuto dalle società scientifiche come importante fattore di incremento del rischio clinico e di complicanze. Da un nuovo studio italiano, condotto dai geriatri della Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio – SIGOT e della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – SIGG, unico per la numerosità del campione esaminato, emergono dati significativi che smentiscono il luogo comune secondo cui gli accessi in PS degli anziani siano più inappropriati di quelli dei giovani. Gli accessi degli anziani in PS sono appropriati quattro volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d’età più avanzate. Un aumento dell’appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli anziani. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Geriatrics & Gerontology International e si basa sui dati EMUR (Sistema Informativo per l’Emergenza e Urgenza) del Ministero della Salute e prende in esame i 20.400.071 accessi al PS del 2015, corrispondenti a 335 ammissioni ogni mille abitanti. L’anno di riferimento è esemplificativo e i dati restano attuali, in virtù anche del numero elevato di pazienti considerati e dell’estensione a tutto il territorio nazionale. Lo studio analizza gli accessi al PS in base all’età e ne verifica l’appropriatezza con il criterio dei diversi codici di gravità: la gravità è bassa con codice bianco o verde, mentre il codice giallo indica una situazione di emergenza e quello rosso l’imminente pericolo di vita. L’appropriatezza (codice giallo o rosso convalidato) delle visite in PS aumenta progressivamente con l’età: è del 6,3% nella fascia di età 5-9 anni, del 10,7% nella fascia 40-44 anni, del 36,8% nella fascia 85-89 anni e arriva fino al 44,2% nella fascia 95-99 anni. Dopo la visita di PS, il paziente può essere dimesso, oppure, nei casi gravi, viene ricoverato in ospedale. Ebbene, lo studio dimostra che anche l’appropriatezza del successivo ricovero ospedaliero cresce con l’età, cioè sale la percentuale di soggetti che vengono ricoverati solo in presenza di patologie realmente gravi, contrassegnate in PS da un codice giallo o rosso. Dallo studio si evince anche che i ricoveri inappropriati, seguenti l’assegnazione di un codice bianco o verde in PS, sono molto più frequenti tra i giovani adulti rispetto agli anziani. Dallo studio emerge che il fenomeno del sovraffollamento dei PS è strettamente legato all’invecchiamento della popolazione. “Gli accessi ai PS crescono progressivamente con l’età: su mille abitanti con più di 90 anni si riscontrano 500 accessi all’anno, mentre scendono intorno ai 200-250 nelle classi d’età inferiori – sottolinea il Prof. Filippo Luca Fimognari, coautore dello studio e direttore della Geriatria e del Dipartimento Medico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – Inoltre, lo studio smentisce la diffusa percezione secondo cui gli accessi inappropriati in PS siano soprattutto di persone anziane: solo nel 10% dei casi si registrano ricoveri appropriati tra i giovani adulti, quattro volte in meno degli anziani”. Ed anche l’appropriatezza del ricovero ospedaliero è più frequente negli anziani rispetto ai giovani, come dimostrano anche le successive diagnosi di dimissione dai reparti: lo studio ha dimostrato, per esempio, che l’insufficienza respiratoria acuta è la più frequente diagnosi dimissione nei soggetti con età ≥ 75 anni in Italia. Talvolta si ritiene che l’ingresso degli anziani sia inappropriato, in quanto affetti da patologie croniche, ma proprio cronicità e fragilità rendono gli anziani clinicamente instabili, maggiormente vulnerabili, e pertanto più a rischio di quadri clinici acuti e gravi, spesso a presentazione atipica, che richiedono interventi tempo-dipendenti attuabili solo in ospedali attrezzati. In conclusione, possiamo affermare che una delle cause principali del sovraffollamento del PS sia l’aumento del numero assoluto di anziani in Italia (ogni anno vi sono circa 150mila ultra65enni in più rispetto all’anno precedente), a cui si associa una riduzione costante del numero di posti letto in ospedale, che andrebbero invece aumentati”. “Questo articolo fotografa ciò che succede nel PS. È la prima volta che viene compiuta un’analisi del genere in Italia, con una numerosità così elevata – sottolineano il Prof. Lorenzo Palleschi, Presidente Eletto SIGOT,Direttore della Geriatria e del Dipartimento Internistico dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata di Roma, e il Prof. Andrea Ungar, Presidente SIGG e Professore Ordinario di Geriatria, Università di Firenze – Dall’indagine si evince che un rafforzamento dell’assistenza territoriale, obiettivo comunque fondamentale per il SSN, non può essere l’unico strumento per risolvere il problema del sovraffollamento del PS. Bisogna pertanto attrezzarsi con molteplici azioni sinergiche: anzitutto occorre potenziare gli ospedali aumentando i posti letto dedicati a questa fascia di popolazione vulnerabile, incrementando il numero delle unità operative complesse di Geriatria ed invertendo una tendenza che paradossalmente negli ultimi anni ha visto una riduzione di questi posti letto proprio mentre cresceva il numero di anziani. Inoltre, a fronte della crescita dell’età media della popolazione ospedaliera, si dovrebbe aumentare l’offerta dei servizi geriatrici all’interno degli ospedali”.