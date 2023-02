Padova, domani sarà tempo del libro “Tela di Taranta”

Domani a Padova si terrà un incontro all’insegna della cultura. Elianda Cazzorla presenterà il suo libro “Tela di Taranta”. Con lei, Giuliano Gallini. Il tutto verrà impreziosito con delle letture del libro a cura di Barbara Giovannelli. L’evento si terra alla Liberia Zabarella, in via Zabarella 80. Si dà spazio così ad un bel romanzo scritto da Elianda Cazzorla. L’autrice vuole stupire con un romanzo intenso, drammatico, struggente. Tela di taranta (Iacobelli Editore, 16 euro) è un libro difficile, non è adatto per una lettura disimpegnata, ma l’autrice sa coinvolgere il lettore in un mondo lontano dalla frenesia del presente e forse anche dall’antico vivere quotidiano di una scrittrice nata a Bari e vissuta a Monopoli e, ormai da lustri è una padovana doc, che si ritrova a raccontare splendidamente il Salento. Attraverso la ricerca di Ada tra le carte (vere o rielaborate dall’autrice?) di Annabella Rossi nota antropologa, potete scoprire di più dei luoghi del Salento, dell’anima della taranta e delle tre donne protagoniste del libro.