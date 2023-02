Regione Liguria, in 7 anni sono state realizzate opere per 100 mln

In 7 anni di governo in Liguria sono state realizzate opere per oltre 100 milioni di euro per “restituire ai cittadini luoghi che versavano in stato di degrado o abbandono, migliorando la qualità abitativa, l’assetto urbanistico e paesaggistico, il tutto senza aumentare i metri cubi di cemento, garantendo il rispetto dell’ambiente”. È il bilancio tracciato dalla Regione al convegno ‘Rigenerazione Urbana: Oltre il passato la nuova Liguria’, che si è tenuto stamane al palazzo della Borsa di Genova, alla presenza – tra gli altri – del presidente Giovanni Toti (nella foto) e dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola. “Grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, da ottobre 2021 abbiamo infatti finanziato 76 progetti, prevalentemente in Comuni medio-piccoli che avevano più difficoltà a reperire le risorse, poi i progetti “Restart Begato”, la riqualificazione della Pigna di Sanremo e del Borgo di Marinella di Sarzan”,- hanno ricordato Toti e Scajola. “Interventi che hanno attirato ingenti investimenti anche da parte di privati”.A ottobre 2022 è stato finanziato anche il progetto per la riqualificazione di Borgo Castello ad Andora, “intervento di grande rilevanza che mette in campo un’articolata serie di azioni con l’obiettivo di recuperare, valorizzare e in prospettiva permettere il ripopolamento di uno dei borghi storici più affascinanti della nostra Liguria”, ha ricordato il governatore. “L’obiettivo non è semplicemente il recupero dei luoghi, ma anche della vita, dell’economia e delle attività”.

Al convegno, dove è stato presentato anche il punto di vista degli stakeholdes, hanno partecipato il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, quello di Savona Marco Russo, di La Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il sindaco di Andora Mauro Demichelis, la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli, nonché l’assessore all’Urbanistica al Comune di Genova Mario Mascia, gli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Ance Liguria. È stato ricordato come il percorso della Rigenerazione Urbana sia iniziato con l’approvazione della legge regionale 23/2018; in seguito è stato definito un Programma Regionale di Rigenerazione Urbana con cui si stanno finanziando progetti cantierabili in breve tempo, dalla costa all’entroterra.

“La nostra Regione si è inoltre attestata ai primi posti nel bando nazionale PINQUA (Piano Qualità dell’Abitare) riuscendo ad ottenere il finanziamento per tutti e tre i progetti presentati, la riqualificazione del quartiere Begato di Genova, la rigenerazione del cuore storico della città di Sanremo e la riqualificazione di Marinella di Sarzana. Interventi che – hanno concluso Toti e Scajola – hanno una valenza non solo urbanistica ma anche storica e sociale e sono in grado di generare un volano economico importante da parte di privati”.