Al via il bando per le Borse di studio in onore di Luca Attanasio

Sarà lanciato mercoledì, nella sala Luca Attanasio della Farnesina il bando per le Borse di studio promosso dalla Fondazione Mama Sofia, con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del ministero dell’Istruzione e del merito e del ministero dell’Università e della ricerca, in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio. All’evento, riferisce una nota della Farnesina, saranno presenti l’ambasciatore Ettore Francesco Sequi, nella foto; Carmela Palumbo, capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell’Istruzione e del merito; Alfonso Lovito, direttore generale dell’Università eCampus e socio fondatore di Mama Sofia; Placido Bramanti, presidente della società Vexavit Italia; Salvatore Gandolfo, fondatore e amministrazione delegato di Vexavit AG e socio fondatore di Mama Sofia; Federico Iadicicco, presidente dell’Anpit (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario); Lidia Dimasi, responsabile delle relazioni istituzionali di Anpit e Luca Pardo, consigliere della Fondazione Mama Sofia. Sarà presente un alto funzionario del ministero dell’Università e della ricerca, mentre in collegamento da Kinshasa parteciperanno l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo, Alberto Petrangeli, e Zakia Seddiki Attanasio. Il progetto “Borse di studio Ambasciatore Luca Attanasio” era stato presentato a dicembre 2022 in occasione della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo, alla presenza del ministro Antonio Tajani, per ricordare il valore dell’eredità morale e spirituale del giovane diplomatico. La Fondazione Mama Sofia offrirà 43 borse di studio per l’iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale presso l’Università eCampus e per altrettanti corsi abilitanti di italiano. Gli studenti beneficiari saranno selezionati da 12 Paesi: Afghanistan, Albania, Algeria, Etiopia, Libia, Marocco, Niger, Nigeria, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Tunisia. Il lancio delle borse di studio avrà luogo a due anni dalla tragica uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, che ha perso la vita in un agguato nella Repubblica democratica del Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo.