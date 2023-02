YOLO Group, perfezionata l’acquisizione di AllianceInsay

YOLO Group S.p.A. (“YOLO” o la “Società”), uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, rende noto di aver perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale sociale di AllianceInsay Broker S.p.A. (“AllianceInsay” o “Broker”), attivo nella distribuzione indiretta a concessionari auto di prodotti e servizi assicurativi per il ramo danni del settore automotive. L’operazione si è conclusa a seguito del positivo completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’avveramento di tutte le rimanenti condizioni sospensive. Il corrispettivo iniziale per l’acquisizione, pari a circa Euro 1,1 milioni, è stato confermato così come le condizioni di pagamento. Con questa operazione straordinaria YOLO rafforza la propria offerta su un mercato, quello dell’automotive, in cui gli investimenti in innovazione tecnologica verso una mobilità intelligente rappresentano il principale driver per la crescita dei prossimi anni. In particolare, la diffusione di auto interconnesse ed elettriche sta aprendo numerose opportunità di business per l’industria assicurativa chiamata a progettare nuovi prodotti e servizi personalizzati, di durata temporanea e direttamente collegati all’uso effettivo del veicolo. Alle sinergie commerciali derivanti dall’acquisizione si aggiungono anche quelle tecnologiche che consentono alla Società e al Broker di mettere a fattor comune i rispettivi modelli operativi a elevato grado di digitalizzazione e quelle distributive con l’accelerazione dei piani di sviluppo di “YOLO Insurance Network”, la piattaforma dedicata ad agenti e broker lanciata nell’aprile scorso. La proposizione di YOLO potrà raggiungere un target di utenza nuovo composto dai car dealer, il cui futuro è sempre più legato alla rete di servizi associati alla compravendita auto secondo un modello di distribuzione “ibrido” al centro del piano strategico di sviluppo di YOLO. Gianluca De Cobelli, nella ofto,co-founder e CEO di YOLO, ha commentato: “Con quest’operazione, grazie alle competenze tecnologiche e all’organizzazione distributiva di AllianceInSay, YOLO può accelerare la crescita nel phygital. Continuiamo intanto a lavorare, in Italia e all’estero, sulle altre direttrici del piano di sviluppo: l’incremento dell’offerta di prodotti assicurativi digitali; l’ampliamento e la diversificazione delle partnership con banche, compagnie e altri player per la distribuzione di prodotti assicurativi. Nel 2023 abbiamo già definito due nuovi importanti accordi, con Banco Desio e con Santa Lucìa, primario gruppo assicurativo spagnolo. Puntiamo a una crescita progressiva e sostenibile, sia organica sia, laddove si presentassero le opportunità, per linee esterne”. Antonio Villecco, COO di AllianceInsay, ha inoltre commentato: “Questa operazione è di notevole rilevanza strategica per AllianceInsay, che intende consolidare la propria leadership nel settore Automotive, estendendo il proprio modello di Business in nuovi canali distributivi e ampliare allo stesso tempo il proprio raggio di azione in tutto il territorio nazionale. Grazie al contributo di Yolo contiamo, inoltre, di rendere ancora più efficiente il nostro approccio digital oriented nella distribuzione dei servizi assicurativi al fine di garantire ai nostri Business partner soluzioni sempre più performanti sotto ogni aspetto, in linea con le esigenze di un mercato dinamico e in continua evoluzione. Abbiamo chiaro il nostro ruolo e siamo pronti a fare la nostra parte nel consolidamento delle strategie di sviluppo del Gruppo”. Yolo Group è stata assistita dallo studio legale Advant Nctm, nelle persone di Eleonora Sofia Parrocchetti e Vittoria Belcuore. Il venditore è stato assistito da Andrea Messuti, Paolo Vitaloni e Cecilia Stefanelli dello studio legale LCA. Infine, la Società comunica di aver nominato, con decorrenza dal 1 Marzo 2023, la dott.ssa Roberta Pazzini quale Investor Relator Manager della Società.