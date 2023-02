Tesmec, crescono i ricavi

Tesmec S.p.A. (nella foto, Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni), società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, comunica i dati gestionali preliminari dell’esercizio 2022, che registrano ricavi in crescita di circa il 25% rispetto all’esercizio 2021, grazie alla performance del settore Ferroviario, al recupero del settore Trencher sul mercato americano ed un miglior mix del settore Energy; una leggera flessione sulle stime di marginalità che risultano impattate dalle criticità relative alla catena di forniture, alcuni accantonamenti del periodo e costi commerciali e di promozione necessarie a supportare la crescita di alcuni aree geografiche ed un peggioramento dell’indebitamento finanziario rispetto alle ultime previsioni legato all’assorbimento di cassa generato dalla variazione del capitale circolante. Il Gruppo, pertanto, registra i seguenti risultati gestionali preliminari consolidati relativi all’esercizio 2022: ricavi preliminari relativi all’esercizio 2022 superiori a 240,0 milioni di euro (in linea con le previsioni), in crescita rispetto ai 194,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021, una marginalità tra il 14% ed il 15% (rispetto ad una previsione del 15% – 16%), grazie all’importante contributo dei Business sviluppati negli ultimi anni, Ferroviario ed Energy Automation, che hanno parzialmente compensato le difficoltà del settore Trencher e del segmento Tesatura, che hanno risentito maggiormente delle criticità di fornitura. L’Indebitamento Finanziario Netto preliminare al 31 dicembre 2022 è di circa 128,0 milioni di euro, in crescita rispetto ai 121,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021, a causa dell’andamento del capitale circolante. Il Portafoglio ordini preliminare al 31 dicembre 2022 risulta superiore a 400,0 milioni di euro, in incremento, sia rispetto ai 309,9 milioni di euro al 30 settembre 2022, sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a conferma la validità degli investimenti svolti da Tesmec nel settore Ferroviario e nel segmento Energy Automation, settori che presentano soluzioni a più alto valore aggiunto e a più bassa volatilità. Il prossimo 10 marzo 2023, in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del Progetto di Bilancio d’Esercizio di Tesmec S.p.A. e del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, Tesmec renderà noti tutti i principali risultati economico-finanziari del Gruppo, oltre che ulteriori dettagli relativi all’evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2023.