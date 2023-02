PLC ha sottoscritto un contratto di appalto con OPDENERGY ITALIA

PLC System S.r.l., società del Gruppo PLC, (nella foto, l’a. d. Fabio Sarnataro) ha sottoscritto con la società Opdenergy Italia S.r.l. un contratto relativo alla costruzione “chiavi in mano” di una sottostazione di utenza asservita ad un parco fotovoltaico di potenza pari a 25 MW, sito in Contrada “La Francesca”, provincia di Benevento (di seguito “Contratto”). Il Gruppo Opdenergy è un Independent Renewable Energy Producer, leader del settore, con headquarter in Spagna ed è presente in Europa, U.S.A. e Sud America. Il Contratto è stato sottoscritto con un altro partner specializzato per l’esecuzione delle necessarie opere civili, con il quale si costituirà un raggruppamento temporaneo di imprese dedicato alla realizzazione della sottostazione. Il Contratto ha un corrispettivo complessivo di oltre Euro 3 milioni, di cui ca. Euro 2 milioni di competenza di PLC System S.r.l.. Il Contratto, così come sottoscritto, contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura, comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato. Il Gruppo PLC, attraverso PLC System S.r.l., prevede di eseguire il Contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro l’anno in corso. La sottoscrizione del Contratto consolida ulteriormente il ruolo del Gruppo PLC quale player di riferimento nel mercato delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia.