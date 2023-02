Terna, autorizzato il collegamento in cavo interrato “Moena – Campitello”

È stato autorizzato, con decreto della Provincia Autonoma di Trento, il collegamento a 132 kV “Moena – Campitello” che attraverserà i comuni di Moena, Soraga, San Giovanni, Mazzin e Campitello in Val di Fassa.

L’opera, per cui la Società guidata da Stefano Donnarumma (nella foto) investirà 48 milioni di euro, rientra tra i principali progetti pianificati da Terna per incrementare l’affidabilità dell’alimentazione dei Giochi olimpici e paralimpici “Milano – Cortina 2026”.

Il progetto prevede la realizzazione di 19 km di nuove linee in cavo interrato che collegheranno le Cabine Primarie di Moena e Campitello, di proprietà del distributore locale, con la nuova Stazione Elettrica di Terna nel Comune di Moena. Impianto, quest’ultimo, che verrà realizzato in tecnologia blindata compatta e con soluzioni architettoniche funzionali a un inserimento armonico nel contesto ambientale della Val di Fassa caratterizzato da elevato pregio paesaggistico.

L’intervento garantirà una maggiore magliatura della rete locale e aumenterà la resilienza del sistema di trasmissione dell’energia in aree fortemente interessate, negli ultimi anni, da eventi meteorologici estremi. Tutte le soluzioni progettuali sono il frutto di un proficuo percorso di confronto intrapreso da Terna, in sinergia con la Provincia Autonoma di Trento, con tutti i Comuni coinvolti.

Nei primi mesi del 2023 saranno avviate tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri, con l’obiettivo di completare e mettere in esercizio il collegamento entro la seconda metà del 2025. I lavori saranno svolti in coordinamento con gli enti locali per garantire la minima interferenza con il traffico veicolare.

Con un investimento di oltre 200 milioni di euro, Terna ha pianificato un complesso di 12 opere da realizzarsi in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, regioni che ospiteranno le Olimpiadi invernali nel 2026. Gli interventi prevedono, complessivamente, oltre 130 km di nuove linee in cavo interrato a basso impatto ambientale.