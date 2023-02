La Toscana presenzierà alla BIT 2023

Da sempre attenta al turismo slow in Italia, la Toscana (nella foto, il presidente della Regione Eugenio Giani) si presenta alla BIT 2023 con uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo. Sarà inoltre protagonista di importanti appuntamenti nazionali e internazionali. In accordo con il tema della BIT di quest’anno, la Toscana proporrà anche iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale. Giornata clou, lunedì 13 febbraio, presente l’Assessore regionale al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e quello di Fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si inaugura con le novità di Fondazione Sistema Toscana che presenterà, tra le altre cose, i Nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di Cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da Regione Toscana e Comune di Firenze insieme a Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quello con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza. Dedicato alla Toscana l’Annuario GIST 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green Travel Award. 31 gli operatori partecipanti, 10 gli “Ambiti turistici omogenei” della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi.