Fedrigoni, accordi strategici in Cina e Francia

Una partnership industriale in Cina e l’acquisizione di un centro specializzato in ricerca e sviluppo, che facevano parte del gruppo Arjowiggins, che a settembre 2022 aveva presentato istanza di amministrazione controllata. Sono i due accordi strategici conclusi dal Gruppo Fedrigoni, nella foto l’a. d. Marco Nespolo, operatore globale di riferimento nella produzione di carte speciali per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, di etichette premium e materiali autoadesivi. A Quzhou, nella provincia cinese di Zhejiang, l’accordo è con un produttore di riferimento a livello mondiale nella realizzazione e distribuzione di carte traslucide; nell’ambito dell’intesa, Fedrigoni ha concesso un prestito al veicolo costituito da due ex dirigenti di Arjowiggins per l’acquisizione, in cambio di un’opzione di acquisto che dà a Fedrigoni la possibilità di rilevare l’azienda nel lungo termine. Il secondo accordo riguarda l’acquisizione del centro di R&S di Grenoble, in Francia, che consentirà a Fedrigoni di accelerare la propria roadmap di innovazione di prodotto nel campo dell’RFID, del printed electronics e della ricerca avanzata su supporti di carta.