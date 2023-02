Torna Courmayeur Design Week-end

Una grande casa a cielo aperto, in cui il design è il protagonista, impadronendosi di piazze, strade e vette, tra reale e virtuale, gioco e contemporaneità. Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio ai piedi del Monte Bianco è Courmayeur Design Week-end, l’evento ideato per promuovere la cultura del design nei paesi italiani, attraverso l’interazione tra aziende, progettisti e territori. Incontri, installazioni, dibattiti e tanti appuntamenti allieteranno la località turistica. Tra le principali novità della prossima edizione, intitolata “Verso(la)meta” e dedicata al rapporto tra mondo reale e virtuale, ci sono i cinque allestimenti firmati da importanti studi di architettura nazionali, l’esposizione di oggetti di design nelle vetrine delle boutique del centro a cura di Giulio Cappellini e Ilaria Marelli, la mostra fotografica ‘Il rigore dello sguardo’ con opere di Fondazione 3M al Museo Duca degli Abruzzi, il Main Keynote Speech dell’architetto Piero Lissoni in vetta a SkyWay Monte Bianco venerdì 10 febbraio, i tre talk tra architettura, arte e design, condotti dal giornalista Giorgio Tartaro, la preview di una nuova iniziativa, ‘Alps Made’, dedicato alla creatività alpina, progetti in realtà aumentata sulle piste, sviluppati in collaborazione con “DOS – Design Open Spaces” e, immancabile, l’edizione 2023 di “skiCAD”, la gara di sci che da decenni lega gli studi di architetti e designer, specialmente di area milanese, alla cittadina alpina. “Courmayeur Design Week-end offre ai professionisti del settore un contesto assolutamente unico dove incontrarsi e fare networking, dando impulso alla professione- dice il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota-. Ma non solo: è un invito a lasciarsi guidare dalla curiosità e dalla bellezza in tutte le loro forme, scoprendo il territorio e le sue potenzialità, Per chi non è mai venuto è un’eccellente motivazione di viaggio, e per chi conosce la località è l’occasione per sperimentare le opportunità culturali che offre”. Inaugura la serie di incontri in programma, giovedì 9 febbraio alle 17.30, il Design Ted in compagnia di alcuni brand partner dell’evento. Al Foyer Courmayeur Centro Congressi, le realtà del mondo del design si raccontano, moderate dal giornalista Giorgio Tartaro. Parteciperanno 3M, ALPI, Cardex, Cisco, Delta Light, Dixpari, D.O.S. Design Open Spaces, Kartell, Kindof, Living Divani, Lualdi, Herman Miller, Poltrona Frau, Slalom Acoustic & partition systems, Vetreria Re e WOOD—SKIN. Venerdì 10 febbraio toccherà all’architetto Piero Lissoni. L’appuntamento è alle 18.30 al Pavillon della funivia Skyway Monte Bianco. Protagonista del Talks on top, con il suo approccio sempre colto e raffinato, l’architetto parlerà di obiettivi e traguardi raggiunti. Posti limitati, per info e prenotazioni: hello@designweek-end.it. Sabato mattina, alle 11.00, al centro congressi di Courmayeur, è la volta de ‘La creatività tra arte e design’: un confronto, moderato da Giorgio Tartaro, tra l’architetto Giulio Cappellini e il gallerista Deodato Salafia. È possibile anche visitare l’esposizione ‘Art toys & art design’ allestita nella Galleria Deodato Arte con opere di Kaws e Bearbrick, di Mr.Brainwash e Mr.Savethewall, insieme alle sculture di Marco Lodola, Daniele Fortuna e Arnaud Nazare-Aga. Al pomeriggio tocca agli ‘Architetti a confronto’: al Foyer Courmayeur Centro Congressi un incontro con 967arch, Atelier(s) Alfonso Femia, Fabrica, GBPAArchitects/Revalue, Gio Latis STUDIO, Parisotto + Formenton, Park Associati, Piuarch, Progetto CMR, Studio Giuseppe Tortato Architetti; introduce Cristiana Cutrona, modera Giorgio Tartaro. Tra le installazioni, ad accogliere nella centrale Piazza Brocherel protagonisti e visitatori di questa terza edizione di Courmayeur Design Week-end è l’installazione a cura di Gio Latis STUDIO: una gigante Vanity Fair XXL che Poltrona Frau dedica alla manifestazione. Non solo design. Sabato 10 febbraio toccherà alla 23esima edizione della gara di sci e snowboard tra architetti. L’appuntamento è alle 10, a Plan Chécrouit.