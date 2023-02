Fratelli Beretta: anno nuovo, nuova campagna tv e radio dei cubetti di pancetta

(di Tiziano Rapanà) Fratelli Beretta si è aperta all’anno nuovo con un battage importante. L’allegria dei cubetti e del bacon torna on air con spot pubblicitari sulle reti televisive RAI, Publitalia 80 e su Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Virgin, Rtl 102.5, Radio Zeta, Deejay, M2O, Radio 24, RDS e Radio Sportiva. Così la pancetta, nelle sue varie diramazioni made in Beretta, torna ad affacciarsi sul balcone per farsi spasimare. Eccoli i musicanti che intonano il concertino, vogliosi di rifornirsi di un pezzetto della bella pancettina. Sono pronti ad intonare Sciuldezza bella, anche il putipù è pronto per la grande cantata. O meglio dire mangiata. Fino all’11 marzo è aperto il balcone ideale della bramosia mangereccia, che si fa corteggiamento culinario con l’uomo o donna che mira al banco frigo una confezione di pancetta a cubetti. Gli spot televisivi che vedrete in questo lasso di tempo sono di una semplicità efficace: guardano ad un padre ed un figlio che, con l’ausilio della pancetta, preparano i piatti tipici della nostra tradizione. Il bacon, in uno di questi spot, diventa l’ingrediente fondativo di un hamburger casalingo. Nei giorni del festival della canzone italiana, Beretta presenzierà a Casa Sanremo. Casa della musica e della cucina per la serie di spettacoli culinari che verranno affidati all’estro di Francesca Gambacorta e Federico Fusca: i due artisti in una sfida “all’ultimo fornello”, utilizzando i cubetti Beretta e i prodotti della linea Fresca Salumeria.

