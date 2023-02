Poste Italiane e San Valentino: una cartolina per gli innamorati

San Valentino si avvicina e Poste Italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, come ogni anno, dedica a questa festa una cartolina filatelica. Poste Italiane vuole così dare un’occasione per scrivere al proprio partner lontano o per sorprendere i collezionisti con un regalo, sottolineando inoltre l’importanza della scrittura a mano anche nell’epoca dei social network.

La cartolina per San Valentino

La cartolina rappresenta una busta da lettere aperta, con una serie di fiori che escono dalla stessa. Sopra la busta è poi presente la scritta “Amore è”. La cartolina sarà disponibile negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia di Torino, Milano, Genova, Trieste, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Roma1 e Napoli e online su poste.it; solo negli Spazio Filatelia dal 6 al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale.

tgposte.poste.it