Iris Ceramica Group ad Arte Fiera per la presentazione del libro “Per un manifesto della nuova ceramica” di Irene Biolchini

In occasione di Arte Fiera, la fiera d’arte moderna e contemporanea di Bologna, il 4 febbraio alle 15 si terrà la presentazione del libro “Per un Manifesto della nuova ceramica” di Irene Biolchini, pubblicato da Mousse Publishing con il sostegno di Iris Ceramica Group e Fondazione ICA Milano.

La presentazione si terrà all’interno di Book Talk, il programma di incontri dedicato alle novità editoriali a cura di Guendalina Piselli.

Federica Minozzi, nella foto, Irene Biolchini e Luca Bochicchio parteciperanno alla presentazione del volume, che sarà inserita nel programma dedicato a Percorso, l’itinerario tematico fra gli stand rivolto alla ceramica in ambito artistico.

“Per un Manifesto della nuova ceramica” è una raccolta di punti di vista, dichiarazioni, prese di posizione di artisti contemporanei e voci autorevoli che insieme creano un manifesto delle individualità che lo compongono. Iris Ceramica Group ha collaborato in qualità di portavoce culturale al cui centro vi è la ceramica anche dal punto di vista concettuale. Dall’incontro tra il mondo produttivo e quello degli artisti infatti può nascere una tale opera d’intenti, intesa come un inno alla bellezza sostenibile, per una nuova poetica della ceramica del ventunesimo secolo.