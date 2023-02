Chiuso con successo l’accordo di integrazione tra Autogrill e Dufry volta alla creazione di un player globale nella esperienza di viaggio per tutti i consumatori

Edizione S.p.A., azionista di maggioranza di Autogrill S.p.A., annuncia di aver completato il trasferimento della propria quota pari al 50,3% di Autogrill S.p.A. funzionale alla strategic business combination tra Autogrill e Dufry e alla creazione così di un nuovo player mondiale nella “travel experience” rivolta al settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. L’unione tra Autogrill, leader mondiale nel travel food & beverage, e Dufry, leader mondiale nel travel retail, ha una rilevante valenza industriale: l’entità combinata si rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 Paesi, impiegando circa 60.000 persone di oltre 150 nazionalità in 5.500 punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre location, con ricavi complessivi per 14 miliardi di euro ed un EBITDA di circa 1,3 miliardi (pro forma 2019). La creazione del Gruppo ha anche una forte valenza strategica, in quanto permetterà la composizione di una piattaforma globale ampiamente diversificata, con una presenza considerevole negli Stati Uniti e in Europa oltre che una base significativa in mercati come quelli asiatici ad elevato potenziale ed altri Paesi. L’integrazione prevede anche la definizione di una nuova corporate identity e di un nuovo nome, capaci di rappresentare la ricchezza dell’offerta e l’elevata competenza racchiusa nel nuovo Gruppo. Una piattaforma che non solo creerà importanti opportunità di crescita, in nuovi settori di business come in quelli già esistenti, e di sinergie di costo, ma permetterà inoltre di sviluppare una nuova offerta di prodotti e servizi, in linea con una domanda da parte dei viaggiatori in continua evoluzione, e di migliorare l’esperienza d’acquisto di chi viaggia, anche attraverso lo sviluppo tecnologico e digitale. Il nuovo Gruppo opererà in un mercato potenziale del valore di circa € 105 miliardi (dato 2019), ovvero quattro volte più grande del mercato del solo food & beverage, e si impegnerà a mantenere e migliorare ulteriormente l’attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ai bisogni del consumatore e alla sostenibilità della propria azione nel senso più ampio del termine. Alessandro Benetton, nella foto, Presidente di Edizione, ha commentato: “L’integrazione tra Autogill e Dufry è una grande operazione industriale e di mercato, un’opportunità di crescita e sviluppo per le due aziende, ma anche per il settore. Grazie a questa integrazione industriale, due realtà già leader a livello internazionale nei propri settori di riferimento daranno vita ad un campione globale nelle attività commerciali e di ristorazione al servizio di chi viaggia. La combined entity rappresenterà infatti negli anni a venire la piattaforma ideale per cogliere opportunità di crescita grazie anche a nuove idee e nuovi servizi. Due squadre di management di altissimo profilo, supportate e ispirate da una compagine di soci e partner di grande autorevolezza e determinazione, gestiranno questa nuova traiettoria di crescita e sviluppo. Questa unità di intenti non si riflette esclusivamente nelle prospettive industriali, ma anche nella condivisione di una visione e di valori comuni con Dufry e i suoi top manager, decisamente affini per cultura manageriale e competenze di altissimo livello a quelli di Autogrill. Edizione, in qualità di società italiana e prima azionista di Dufry, considera strategica questa sua partecipazione, come lo sono Atlantia e Benetton Group ed è pronta a dare il massimo sostegno strategico, finanziario e operativo a questo grande progetto, in particolare concentrando il proprio impegno su tre direttrici per noi fondamentali: la crescita sostenibile, l’attenzione alle tante persone che ogni giorno lavorano sotto le nostre insegne e una visione sempre più internazionale. Ringrazio i management di Dufry e di Edizione che hanno lavorato a questa operazione e desidero inoltre esprimere il mio ringraziamento personale a Gianmario Tondato, che ha guidato per oltre 20 anni Autogrill proiettandola, insieme al suo team, in un contesto internazionale, raddoppiandone le dimensioni, e portandola verso una nuova traiettoria di crescita e sviluppo grazie alla business combination con Dufry, per la quale ha lavorato con competenza e passione”.