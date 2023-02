Siena conquista i turisti stranieri

La provincia di Siena piace ai turisti stranieri. Secondo il report dell’Osservatorio turistico del territorio senese, presentato dalla Camera di commercio e dalla Fondazione Mps relativi al terzo trimestre dello scorso anno “la crescita dei turisti stranieri è stata rilevante sia nelle strutture alberghiere sia in quelle estraalberghiere”. Le cui presenze sono state di oltre 2,5 milioni. Da dati elaborati dalla Centro studi sintesi di Mestre emerge che nel terzo trimestre 2022 gli arrivi complessivi sono stati 709.706 “in leggerissima crescita” rispetto al trimestre 2021 “con un incremento netto e assoluto in tutti i periodi di stranieri” mentre riguardo gli italiani si registra un calo sia negli alberghi sia nelle altre strutture ricettive dove tale calo è maggiore.Riguardo alla “demografia imprenditoriale” nel terzo trimestre 2022 le imprese attive sono state 24.509 con un calo di 475 rispetto al 2019. Confrontando il dato dello stesso periodo del 2021 c’è un calo di 111 aziende. “Anche per le imprese turistiche- fa sapere il report – non si è ancora registrato il recupero rispetto al periodo precovid”. Il trend è in calo anche al termine del terzo trimestre del 2022 con 38 imprese attive in meno. “Il report- sottolinea il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi-fotografa un andamento positivo sul turismo straniero mentre i contraccolpi della pandemia si avvertono nella demografia delle azienda. Inoltre tra le criticità da affrontare nel breve periodo ci sono gli alti costi energetici ”e anche una realtà difficile riguardo il personale. Due imprese su tre hanno difficoltà a trovare persone in grado di lavorare nel comparto turistico. Per il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi “la filiera del turismo si conferma un asset rilevante per la provincia di Siena. Quindi occorre avere una particolare attenzione alla formazione e alla qualità per restare al passo con le dinamiche nazionali e internazionali”.