Ruta40 acquisisce CarréBlu

Si rende nota l’acquisizione di CarréBlu da parte di Ruta40. Due importanti realtà del Tour Operating Italiano che si uniscono per dar vita a viaggi sempre più esclusivi e su misura. Gli ultimi due anni hanno permesso la creazione di questa sinergia in grado di soddisfare le nuove esigenze del settore travel. Ma hanno anche messo in evidenza la necessità, sempre più crescente, di un nuovo modo di viaggiare, basato sulla ricerca di itinerari creati su misura, in grado di soddisfare le esigenze del cliente a 360° e allo stesso tempo di suscitare stupore e meraviglia. Il nuovo viaggiatore, soprattutto quello nel segmento luxury, non ricerca più un semplice prodotto o servizio ma vuole vivere esperienze che arricchiscono la sua vita. La collaborazione tra questi due brand ha così dato vita a un polo dei viaggi esclusivo, di lusso e completamente personalizzabile. Le due società, Ruta40 e CarréBlu, sono attualmente in fase di restyling, si stanno evolvendo sia nell’immagine che nell’offerta, proprio per restare al passo con le esigenze di un mondo in continuo cambiamento. I clienti attuali cercano esperienze uniche, autentiche e di altissima qualità, che si ottengono con l’erogazione di servizi personalizzabili ed esclusivi. L’unione dei due Tour Operator mira anche ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili e offrire una scelta sempre più vasta e personalizzabile ai propri viaggiatori. “Il 2020 e il 2021 si sono rivelati due anni di profondi cambiamenti, mi sono reso conto che i nuovi turisti hanno altre necessità rispetto a quelli di un tempo, sono più esigenti. Per questo motivo ho deciso di unire queste due realtà, in parte molto simili, e dare ai miei clienti una maggiore possibilità di scelta, permettendogli di fare esperienze di viaggio cucite sulle loro necessità. Le novità però non interesseranno solo i viaggiatori ma anche le agenzie di viaggio che collaborano con me”. Queste le parole che Roberto Pasqua, nella foto, founder di Ruta40 e nuovo CEO di CarréBlu, usa per raccontare questa collaborazione. Un imprenditore che non smette mai di analizzare il proprio mercato di riferimento, sempre pronto a innovarsi e a portare sul mercato qualcosa di nuovo. Gabriella Piazza, fondatrice del marchio CarréBlu, non uscirà completamente dal gruppo, anzi, continuerà a mettere a disposizione tutta la sua esperienza e a supervisionare il prodotto CarréBlu. Questa è solo la prima di una serie di azioni che Roberto Pasqua ha intenzione di mettere in atto per il settore luxury travel. A questa unione seguiranno molte altre novità anche per le agenzie di viaggio con le quali già collabora, tra queste la nascita di nuove forme di affiliazione e partnership. Il turismo di lusso è stato uno dei primi a ripartire dopo due anni di stop ed è previsto un ulteriore aumento nei prossimi 3 anni di questo nuovo modo di viaggiare, che dà accesso a esperienze al di fuori del turismo tradizionale, e a comodità e standard di sicurezza molto più elevati.