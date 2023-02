Datrix acquisisce Aramis e amplia la propria offerta sull’intelligenza artificiale, puntando su know-how e internazionalizzazione

Datrix S.p.A., società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, con azioni quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT000546837, comunica di aver sottoscritto in data odierna accordi per il progressivo acquisto del 100% della società Aramis Srl (“Aramis”). Gli accordi prevedono l’acquisto iniziale di una partecipazione di maggioranza del 60% del capitale sociale di Aramis. Per l’acquisto del residuo 40% sono previsti diritti di opzione di acquisto (call), a cui sono legate componenti variabili di prezzo (c.d. earn out) subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi di crescita e di marginalità della nuova divisione Machine Learning & Model Serving. Dall’unione delle esperienze e delle competenze di valore di Aramis e 3rdPlace, già parte del Gruppo Datrix, nasce il nuovo player “Aramix”, che ha come obiettivo principale lo sviluppo di modelli di data science descrittivi, predittivi e prescrittivi, che applicano l’AI a processi gestionali e industriali, per renderli più efficienti. Oggi la diffusione dell’intelligenza artificiale è, infatti, centrale per il successo delle aziende, anche in ambito SMEs del mondo industriale, manifatturiero e produttivo. L’Amministratore Delegato di Datrix, Fabrizio Milano d’Aragona (nella foto) commenta: “Questa acquisizione ha per noi una significativa valenza strategica e contribuisce a rafforzare ulteriormente la divisione Machine Learning & Model Serving del Gruppo. La nascita di Aramix, che unisce skills verticali di alto livello, ha l’obiettivo di potenziare la presenza di Datrix in un mercato in fortissima crescita, anche tramite sinergie di respiro internazionale. Con questa integrazione, porteremo avanti progettualità sempre più sfidanti in differenti ambiti industriali, potenziando quelle che fanno riferimento al mondo dell’intelligenza artificiale applicato all’industria, come previsto anche dal PNRR. Contemporaneamente, sarà accelerata la distribuzione di soluzioni di AI scalabili e ad alto impatto. La nostra mission si focalizza sulla centralità del concetto di efficienza: è sull’efficienza che oggi l’AI può supportare maggiormente le aziende di ogni dimensione e settore”. Il Team Principal di 3rdPlace, Andrea Ronchi, aggiunge: “L’efficienza è uno dei tratti distintivi del posizionamento del Gruppo Datrix, che promuove da sempre ‘Sustainable AI solutions for business growth’. Il Gruppo è guidato dalla passione per la tecnologia e dalla convinzione che questa possa contribuire a risolvere i principali problemi della contemporaneità: con Aramix, l’applicazione dell’AI diventa funzionale a rendere efficienti processi gestionali e industriali complessi, così da far risparmiare risorse – ambientali, energetiche, produttive, di capitale, di tempo, di spazio – alle aziende. L’efficienza non è solo un tema di costi ma anche di sostenibilità; una migliore allocazione delle risorse permette di evitare sprechi, per essere pronti alla trasformazione in corso, mentre i target ESG diventano sempre più stringenti”. Enrico Zio, Presidente di Aramis e figura di spicco nel panorama accademico internazionale, e oggi anche Direttore Scientifico del Gruppo Datrix, spiega: “Nel contesto attuale di molteplici transizioni (digitale, ecologica, sociale…), l’industria è chiamata a indirizzare il proprio sviluppo tecnologico (Digitalization, Cloud, IoT, Robotizzazione, Industria 4.0, ecc.) verso soluzioni efficienti, sicure e sostenibili, ponendo al centro l’ambiente e il benessere delle persone nella emergente visione di Industria 5.0. Uno dei driver principali di questo sviluppo è la capacità di acquisire e elaborare una sempre maggiore conoscenza, e crescenti quantità di informazioni, dati e immagini, relativi ai processi e sistemi alla base della fabbricazione di prodotti e della generazione e fornitura di servizi. Tale capacità consente l’assunzione di decisioni tecniche e l’individuazione di soluzioni strategiche ottimali per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, sicurezza e sostenibilità, necessari e ormai pretesi. Nasce per questo Aramix, player che integra le competenze di Aramis con quelle del gruppo Datrix, per fornire alle aziende la necessaria visione sistemica e le oggi indispensabili conoscenze ingegneristiche e di machine learning e intelligenza artificiale. La nuova e innovativa realtà di Aramix consentirà di mettere a frutto le profonde competenze acquisite da Aramis in numerosi anni di ricerca scientifica e sviluppo industriale, in completa sinergia tecnica con le eccellenti competenze informatiche e di Machine Learning & Model Serving dimostrate sul campo da Datrix, e in perfetta sintonia di visione strategica con il gruppo”.