Aeroporto di Bologna, avvio di nuova procedura inerente l’aggiornamento dei diritti aeroportuali per il periodo 2023-2026

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato l’avvio di nuovo procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, per l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, sulla base della rivista ed aggiornata proposta di revisione dei diritti per il periodo 2023-2026 presentata da AdB S.p.A. in data 17 gennaio 2023 a seguito di mancato raggiungimento di intesa sostanziale con l’Utenza, lo scorso 5 dicembre. La nuova proposta del gestore del Marconi sarà formalizzata all’attenzione dell’utenza dello scalo con avvio, in data 31 gennaio p.v., di rinnovata procedura di consultazione fra il gestore stesso e gli Utenti aeroportuali in relazione alla quale si terrà una nuova audizione pubblica in data 2 marzo 2023. Nell’ambito della procedura di consultazione degli Utenti, oltre alla proposta di revisione delle tariffe regolamentate sarà presentata da AdB S.p.A. anche proposta aggiornata riguardo i livelli di servizio dello scalo per il quadriennio 2023-2026. La comunicazione di avvio del procedimento, assieme alla regolamentazione di riferimento ed alla documentazione accessibile agli Utenti, saranno pubblicate in data 31 gennaio 2023 in apposita sezione del sito web di AdB S.p.A.