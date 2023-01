Somec, perfezionata l’acquisizione di Gino Ceolin da parte di Mestieri

Somec S.p.A., nella foto il presidente Oscar Marchetto, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, rende noto di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Gino Ceolin S.r.l., tramite la propria controllata diretta Mestieri S.r.l.. Gino Ceolin S.r.l. è una società specializzata nella realizzazione di opere metalliche su misura per esterni ed interni destinate in particolare ai settori retail, hospitality e residenziale di alta gamma. La società entra a far parte della divisione Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati, rafforzando l’offerta nella realizzazione di arredi ed interni di alta gamma per hotel, negozi e residenze esclusive. Il prezzo corrisposto provvisorio è pari a 1,3 milioni di euro. Il restante 40% del capitale è vincolato a diritti di opzione put and call, esercitabili entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Per maggiori dettagli sull’operazione si rimanda al comunicato diffuso in data 20 dicembre 2022. L’operazione è stata interamente finanziata attraverso linee di credito a disposizione di Mestieri S.r.l. e non è da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 71 Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii..