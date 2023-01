Salvatore Ferragamo, aumentano i ricavi

Salvatore Ferragamo SpA (EXM: SFER) comunica che i Dati Preliminari dei Ricavi Consolidati di Gruppo per l’Esercizio 2022 ammontano a 1.252 milioni di euro, in aumento del 10,2% a cambi correnti e del 5,7% a cambi costanti rispetto all’esercizio 2021. Il canale distributivo Retail ha registrato, al 31 dicembre 2022, Vendite Nette in aumento del 11,3% (+4,7% a tassi di cambio costanti) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il canale Wholesale ha riportato, al 31 dicembre 2022, Vendite in aumento del 13,6% (+6,3% a tassi di cambio costanti2 ) rispetto allo stesso periodo del 2021. L’area Asia Pacifico ha registrato Vendite Nette in calo del 4,6% (-10,6% a tassi di cambio costanti2 ), rispetto all’esercizio 2021. Il rallentamento è principalmente dovuto agli effetti derivanti dalla ripresa della pandemia Covid-19, in particolare in Cina. Il mercato giapponese nell’esercizio 2022 ha riportato un aumento delle Vendite Nette del 11,9% (+18,9% a tassi di cambio costanti2 ) rispetto all’esercizio 2021. L’area EMEA ha registrato un aumento delle Vendite1 Nette del 24,7% (+24,6% a tassi di cambio costanti) rispetto all’anno precedente. L’area del Nord America ha registrato, nel corso dell’esercizio 2022, un aumento delle Vendite Nette pari al 22,3% (+8,8% a tassi di cambio costanti), rispetto all’esercizio 2021. L’area del Centro e Sud America ha registrato nell’esercizio 2022 un aumento delle Vendite Nette del 29,7% (+14,7% a tassi di cambio costanti2 ), rispetto all’esercizio 2021. Tutte le principali categorie di prodotto hanno registrato un significativo incremento del fatturato rispetto all’esercizio 2021, con le calzature e la pelletteria che rappresentano l’87% delle Vendite Nette totali nell’esercizio 2022. Marco Gobbetti, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo S.p.A ha commentato: “Nel corso del 2022 abbiamo definito il piano strategico e compiuto eccellenti progressi sulle priorità stabilite. La prima sfilata di Maximilian Davis ha ricevuto un forte consenso dal mercato e dalla stampa. È stato anche finalizzato un importante accordo con Farfetch, che rafforza in modo significativo le nostre capacità digitali e che si rivolge ad una nuova, giovane clientela. Parallelamente all’inizio della nostra rifocalizzazione strategica, il 2022 è stato un altro anno di crescita dei ricavi, durante il quale abbiamo perseguito con successo la qualità delle vendite nel canale retail e avviato l’ottimizzazione del canale wholesale, in un contesto macroeconomico complesso e volatile. In particolare, il quarto trimestre è stato influenzato dalla recrudescenza del Covid-19 in Cina. Nonostante i ricavi del trimestre siano stati inferiori all’anno precedente, abbiamo continuato a dare priorità alla qualità delle vendite, coerentemente con la nostra strategia “full price”. In seguito alla revoca delle restrizioni in Cina, la reazione dei clienti è stata molto incoraggiante. Siamo entusiasti del potenziale di Ferragamo, grazie all’offerta di nuovi prodotti che aumenterà progressivamente nel 2023, alla rinnovata immagine e ad un forte Management Team. Confermiamo gli obiettivi di medio termine”.