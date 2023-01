McCann Italia e L’Oréal Paris festeggiano 50 anni di collaborazione

La collaborazione tra l’agenzia creativa McCann Italia e L’Oréal Paris Italia, leader mondiale nel settore della bellezza, raggiunge lo storico traguardo di 50 anni di partnership.

Da sempre L’Oréal Paris, insieme a McCann, racconta la bellezza femminile in tutte le sue sfaccettature, ma prima di tutto sostiene il valore di ogni donna.

Il brand è da sempre un punto di riferimento per le donne, per il suo impegno costante nell’aiutarle a conquistare il posto che desiderano nel mondo, rendendole sicure di loro stesse e della loro bellezza.

Un sodalizio storico, frutto di un reciproco entusiasmo, che si rinnova di anno in anno. Guardando a questi 50 anni passati insieme, emerge la grande soddisfazione per il lavoro svolto nel contribuire a supportare le donne a favore della loro massima valorizzazione. Con idee creative e campagne dedicate, l’agenzia guidata da Daniele Cobianchi, nella foto, ha supportato L’Oréal Paris nell’affermarsi come brand che ha creduto ancor prima degli altri nell’empowerment femminile. L’Oréal Paris e McCann guardano anche al futuro per intraprendere insieme nuove sfide che possano assumere un ruolo significativo nella vita delle donne.

Un eccezionale traguardo che viene festeggiato con una campagna stampa dedicata, presente sui principali quotidiani nazionali e in affissione.

Giorgos Kontakos, Direttore Generale della divisione prodotti grande pubblico di L’Oréal Italia, afferma: “L’Oréal Paris è più di un marchio di bellezza, siamo un marchio che dà potere alle donne. Attraverso i nostri prodotti e servizi pionieristici, diamo a ogni donna il potere di prendersi cura della propria vita, credere in se stesse, prendere il posto che meritano nella società e fare accadere il cambiamento. Un sincero grazie a McCann Worldgroup Italia che da 50 anni collabora con noi per comunicare questi importanti messaggi e a tutti i nostri consumatori”.

Daniele Cobianchi, CEO McCann Worldgroup Italia, commenta: “I brand veramente rilevanti sono quelli che impattano nella società e si battono per condividere valori universali. Felici di essere da cinquant’anni l’agenzia di L’Oréal Paris per raccontare la bellezza e il valore di ogni singola donna”.