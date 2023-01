Hilton Rome Eur La Lama all’Albergatore Day: Paolo Bellè presenta la sorpresa del 2023

Domani alle ore 16 il Direttore Generale Paolo Bellè (nella foto) svela il nuovo Hilton Rome Eur La Lama in occasione dell’Albergatore Day (in programma a Roma, presso l’Hotel Parco dei Principi).

È la sorpresa del 2023, un hotel unico nel suo genere, nato dall’estro dell’Architetto Fuksas, che ha creato una struttura avveniristica, dove la forte connotazione contemporanea si sposa con la storia di Roma, grazie all’intervento dello Studio Lorenzo Bellini, che ha curato nei minimi dettagli l’interior design, dalla scelta dei materiali alle moderne tecnologie, dagli arredi alle opere d’arte.

Un’opera inconfondibile al suo esterno, per la particolare figura che svetta sul cielo di Roma, e che rapisce l’occhio all’interno sin dall’ingresso nella spettacolare hall, ricca di elementi affascinanti e dove lo sguardo arriva fino all’ultimo piano.

L’Hilton Rome Eur La Lama rappresenta non solo un punto di incontro per ospiti provenienti da tutto il mondo o per chi in città desidera un luogo dove soffermarsi anche per un semplice drink, ma una vera e propria opera dell’hotellerie, un “monumento” in chiave contemporanea.