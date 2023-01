SECO e Axelera AI insieme per la nuova generazione di soluzioni Edge AI per la computer vision

Axelera AI B.V. ha selezionato SECO come sole European developer di soluzioni di edge AI basate sulla propria piattaforma AI Metis, una piattaforma ad elevate prestazioni, cost effective e user-friendly che combina hardware e software per accelerare la computer vision sull’edge. SECO otterrà un accesso privilegiato alla tecnologia di Axelera AI e completerà la progettazione di una development board e di un modulo basato su uno standard form factor. Con l’introduzione del modulo nel proprio catalogo prodotti, SECO potrà offrire una capacità di calcolo dedicata all’intelligenza artificiale, ad alte prestazioni e bassa latenza, estendendo così la propria offerta anche all’innovativo segmento della computer vision. Con un’architettura quad core in cui ciascun processore può elaborare, senza alcuna interazione esterna, tutti i livelli di una rete neurale standard, Metis AI Processing Unit (AIPU) è uno dei chip più potenti e all’avanguardia per i dispositivi edge, in grado di garantire fino a 214 Tera Operations Per Second (TOPS) ad un costo e con un consumo energetico inferiori rispetto alle soluzioni alternative disponibili sul mercato. Se richiesto da applicazioni che necessitano di elaborare una pipeline di più reti neurali, la combinazione dei core consente a ciascuno di essi di operare in modo indipendente sulla medesima rete neurale, riducendo la latenza di calcolo, o di processare più reti neurali contemporaneamente. Le due società lavoreranno per realizzare un insieme di soluzioni a valore aggiunto in cui la processing unit di Axelera AI possa essere integrata con le tecnologie di edge computing e connettività edge-to-cloud di SECO, sfruttando inoltre le capacità di progettazione e customizzazione di quest’ultima in molteplici verticali, nei quali la computer vision può contribuire a trasformare i modelli di business. Inoltre, CLEA, la piattaforma di IoT-AI sviluppata da SECO, fungerà da abilitatore per la distribuzione di modelli AI-based esistenti per eseguire funzionalità di inferenza accelerata direttamente sull’edge, così come per trasferire sul cloud i dati processati dall’AI per archiviarli o elaborarli ulteriormente. CLEA faciliterà il lancio di nuovi modelli di business servitizzati, arricchendo le applicazioni dei clienti con un set aggiuntivo di funzionalità AI, scalabili attraverso pipeline di reti neurali rapidamente fruibili dal marketplace al dispositivo sul campo. Questo approccio consente inoltre agli utenti di definire in modo ottimale la propria architettura di data analytics, con la possibilità di eseguire direttamente sull’edge le attività di processing di algoritmi AI, in tutti casi convenienti per ragioni di costo, privacy o latenza. In questo modo, l’esperienza d’uso può essere migliorata grazie ad analisi effettuate direttamente sul campo e accelerate dall’utilizzo dell’AI. Elaborando dati e immagini provenienti da fonti differenti, l’analisi on-field basata sull’intelligenza artificiale è infatti in grado di aumentare la capacità dei dispositivi di comprendere autonomanente il contesto in cui si trovano, migliorandone le capacità di interazione macchina-macchina e uomo-macchina. “La nostra mission è democratizzare l’Edge AI, fornendo l’accesso a questa tecnologia a tutti i player del mercato B2B. Per noi è fondamentale creare un ecosistema forte, offrendo ai nostri clienti gli strumenti per acquisire, utilizzare ed integrare nei propri prodotti le nostre tecnologie altamente innovative. Siamo molto orgogliosi della collaborazione con SECO, rinforzando il nostro DNA europeo e aggiungendo competenze e capacità critiche per servire una molteplicità di clienti in differenti verticali”, ha dichiarato Fabrizio Del Maffeo, CEO di Axelera AI. “Essere all’avanguardia dell’innovazione, abilitare i nostri clienti a digitalizzare i loro modelli di business sono sempre stati i pilastri della nostra strategia. Una Edge AI accelerata è una tecnologia disruptive che aprirà grandi opportunità in numerosi settori. Con Axelera AI vogliamo diventare il player europeo di riferimento nella Edge AI computer vision, facendo leva sulle nostre capacità di design e customizzazione per mettere a punto soluzioni user-friendly e ad alte prestazioni in grado di tagliare il time-to-market dei nostri clienti, eliminare le barriere di complessità tecnologica e consentire loro di focalizzarsi sui propri obiettivi di business”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.