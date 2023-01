Friuli Venezia Giulia, crescono gli occupati nel settore turistico

“Nel 2022, il settore stagionale alberghiero e turistico ha segnato un incremento del 27% del numero degli occupati rispetto al 2021: non siamo tornati ai livelli del 2019, ma c’è un dato rilevante riferito alla tipologia dei contratti che segna un +140% per quelli a tempo indeterminato. Il post-Covid ha messo in evidenza la necessità di fidelizzare il personale attraverso contratti più lunghi e percorsi formativi che garantiscono un’attenzione al turismo legata anche alla destagionalizzazione del nostro territorio; su questa strada, l’Amministrazione regionale si è impegnata”. Lo ha detto l’assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, nella foto, nella sede della Grado impianti turistici (Git), nel corso della conferenza stampa di presentazione del recruiting info-day previsto per il prossimo 15 febbraio durante il quale verranno date le informazioni sulle 40 offerte di lavoro per la stagione estiva 2023: riguardano diverse figure fra cui bagnini, cassieri alla biglietteria e addetti all’accoglienza ingressi in spiaggia, baristi, cuochi, camerieri, addetti alle pulizieFino al 12 febbraio le persone attraverso il sito della Regione possono iscriversi al recruiting informativo.