G&A acquisisce Aldo Ferrari Trasporti

G&A spa, società leader nel settore dei trasporti di prodotti petroliferi controllata dal Gruppo AutospedG (Gruppo Gavio) ha acquisito la maggioranza del capitale di Aldo Ferrari Trasporti srl – FA Chemical Logistic – azienda lodigiana che opera dal 1961 nel campo della logistica per trasporti di prodotti chimici, petrolchimici e dei rifiuti industriali.

L’operazione prevede l’acquisto da parte di G&A dell’80% del capitale della società, mentre i soci storici della Famiglia Ferrari manterranno il restante 20%. La FA Chemical Logistic, con un fatturato di circa 25 Milioni di euro nel 2021, opera attraverso circa 350 mezzi di proprietà, conta circa 110 dipendenti e ha 4 sedi in Italia e una nel Nord Europa (Anversa).

L’ operazione, afferma una nota, consentirà a G&A di diversificare la gamma di prodotti trasportati e di posizionarsi tra gli operatori leader anche nel settore del trasporto di prodotti chimici con una copertura capillare in Europa. G&A e AutospedG continueranno a sostenere la crescita dello sviluppo globale del business, sia in Italia che all’estero, nonché ad implementare il percorso di sostenibilità che da sempre caratterizza il Gruppo. Al termine dell’operazione, l’attuale direttore generale di Aldo Ferrari Trasporti srl – FA Chemical Logistic Paolo Ceruti assumerà la carica di amministratore delegato.