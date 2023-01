La dieta mediterranea è un’ottima alleata della fertilità

(di Tiziano Rapanà) La dieta mediterranea è una manna dal cielo. Non è retorica campanilista ma è la scienza a comporre il dettato di verità. Volete fare figli? Seguite gli ordinamenti della dieta mediterranea e avrete più possibilità di figliare. Non è millanteria, uno studio australiano ha così detto: la dieta mediterranea è una valida alleata della fertilità di coppia. Non è il primo studio che benedice il regime alimentare. La letteratura scientifica, da lustri, ci invita a percorrere la via che porta allo spaghetto al pomodoro. Questo recente studio è stato condotto dagli scienziati della Monash University, della Università Sunshine Coast e della Università del Sud Australia, spiega come la dieta possa condizionare il concepimento e può aiutare a superare l’infertilità, rendendola una semplice strategia per le coppie che cercano di concepire. Evangeline Mantzioris, della Università del Sud Australia, ha spiegato questo: la dieta, che protegge anche da condizioni legate all’infiammazione, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2, può aumentare la fertilità riducendo l’infiammazione: “Abbiamo trovato prove coerenti che aderendo a una dieta antinfiammatoria, una che include molti grassi polinsaturi o sani, flavonoidi presenti nelle verdure a foglia verde e una quantità limitata di carne rossa e lavorata, possiamo migliorare la fertilità”, ha ribadito Mantzioris. Per gli esperti, gli antiossidanti nella frutta e nella verdura migliorano la qualità degli ovuli di una donna e proteggano anche l’utero. Dunque, l’unica via ad una vita sana è la dieta mediterranea. Non ci sono scuse: lo spaghetto al pomodoro fa bene e protegge da malattie importanti. La nostra cucina migliora la fertilità, tutto il resto è quisquilia modaiola da non tenere conto.

